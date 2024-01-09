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Политика 9 января 2024 15:36

Американский боксер Кевин Джонсон получил российское гражданство

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Американский боксер Кевин Джонсон, канадский хоккеист Брендон Лайпсик и еще 42 человека получили российское гражданств. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

В гражданство также приняты ведущий передачи на англоязычном канале Russia Today — американский журналист Питер Лавелль, потомок Екатерины II Андрей Калагеорги, уроженцы Афганистана, Латвии, Узбекистана, Вьетнама, Азербайджана, Бангладеш, Киргизии, Молдавии и других стран.

Помимо этого, удовлетворены заявления девяти человек о выходе из гражданства России.

#российское гражданство
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