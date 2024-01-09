Американский боксер Кевин Джонсон получил российское гражданство

Американский боксер Кевин Джонсон, канадский хоккеист Брендон Лайпсик и еще 42 человека получили российское гражданств. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

В гражданство также приняты ведущий передачи на англоязычном канале Russia Today — американский журналист Питер Лавелль, потомок Екатерины II Андрей Калагеорги, уроженцы Афганистана, Латвии, Узбекистана, Вьетнама, Азербайджана, Бангладеш, Киргизии, Молдавии и других стран.

Помимо этого, удовлетворены заявления девяти человек о выходе из гражданства России.