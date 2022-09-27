Американский боец Джефф Монсон набил тату с буквой Z в поддержку спецоперации на Украине

Бывший чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, американский боев Джефф Монсон набил на шее букву Z. Эту татуировку он посвятил российской спецоперации на Украине, сообщает RT.

В 2016 году спортсмен получил паспорт Луганской Народной Республики. 28 мая 2018 года Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым Монсон стал полноправным гражданином России.

В ноябре 2021-ого года боец рассказал о планах снять фильм о том, как живут люди в ДНР и ЛНР в условиях развязанного Киевом конфликта в Донбассе. Он также неоднократно высказывался в поддержку России.