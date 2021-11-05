Американские ученые составили портрет антипрививочника

Ученые из городского университета университета Нью-Йорка и университета Барселоны составили портрет антипрививочника. Их работа опубликована в журнале Scientific Reports, сообщает РИА Новости.

В исследовании принимали участие более 6 тыс. жителей четырех крупных городов — Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Чикаго и Далласа. Оказалось, более 20% респондентов не уверены в безопасности вакцин от коронавируса и сомневаются, что инфекция действительно представляет угрозу. Чаще всего такого мнения придерживались граждане с низким доходом, работающие вне дома или сторонники консервативных политических взглядов.

При этом за вакцинацию больше всего выступили те, кто перенес Covid-19 или у кого родственники переболели. Большинство считает, что следует прививаться в клиниках. 82-90% респондентов согласились с тем, что Covid-19 действительно представляет угрозу для здоровья, 72-85% — доверяют разработчикам вакцин от коронавируса.