Американские ученые рассказали, как простуда может защитить от Covid-19

Ученые из Йельского университета выявили, что воздействие риновируса (наиболее частая причина простуды) может защитить от коронавируса. Благодаря интерферону, который вырабатывает иммунная система, прекращается размножение Covid-19. Результаты исследования были опубликованы в Journal of Experimental Medicine, пишет RT.

По словам ведущего автора исследования, ассистента-профессора лаборатории медицины и иммунобиологии медицинского факультета Эллен Фоксман, срабатывание защитных механизмов организма при простуде может предотвратить или вылечить коронавирус на ранней стадии. Она отметила, что интерфероны продаются и в виде лекарств, однако при тяжелом течении заболевания их использование может дать обратный эффект.

Для проверки своего предположения исследователи заразили SARS-CoV-2 выращенные образцы ткани дыхательных путей человека. В течение трех дней число коронавирусных частиц удваивалось почти каждые 6 часов, а вот в образцах, на которых воздействовал риновирус, вирус Covid-19 полностью перестал размножаться.

Исследование показало, что интерфороны могут замедлить распространение SARS-CoV-2 даже без риновируса, однако лишь при условии, что инфекционная доза была низкой.

Как отметил академик РАН Александр Караулов, исследование американских ученых подтверждаются и более ранними работами. Так, использование препаратов на базе интерферона для лечения вирусных заболеваний было известно еще советским ученым.

«Напомню, на нашем рынке давно существуют лекарства, содержащие интерферон альфа-2b, — пояснил Караулов. — Несмотря на все преимущества интерферона, достоверно известно, что лучшим средством противовирусной профилактики была и остается массовая вакцинация населения».