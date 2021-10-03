Американские ученые: Новые мутации Covid-19 могут лучше передаваться по воздуху

Новые мутации Covid-19 могут легче передаваться воздушно-капельным путем, чем изначальный штамм. Об этом сообщает ТАСС.

Американские ученые из Национального института здоровья США сравнили штамм «альфа» и изначальную версию коронавируса. Они использовали хомяков в качестве подопытных, поместив их в трубы разной длины. «Альфа» показала в два раза большую эффективность в передаче воздушно-капельным путем и распространялась на большие расстояния. Ученые пришли к выводу, что для инфицирования необходима меньшая доза, чем в случае с первоначальным вариантом Covid-19.

При этом у исследователей нет четкого понимания алгоритмов распространения инфекции, поскольку наблюдается неоднородность при сравнении показателей заразности у разных людей.

Опираясь на исследование, ученые настоятельно рекомендуют носить в местах скопления людей маски с более высоким уровнем защиты и плотным прилеганием к дыхательным органам — при этом это касается и тех, кто уже вакцинировался от Covid-19.