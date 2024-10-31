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Политика 31 октября 2024 16:10

Американские СМИ назвали причину популярности БРИКС

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БРИКС привлекает внимание государств Глобального Юга, так как Запад не соблюдает свои же обещания по реформированию международной системы. Об этом пишет журнал Foreign Policy.

В статье отмечается, что южные страны недовольны лицемерием Запада, которое выражается в его двуличности по отношению к Палестине и Украине. Автор материала отмечает, государства G7 больше раздают обещания, нежели их выполняют. Тем самым они вызывают разочарование многих игроков на международной арене.

По этой причине БРИКС рассматривается в качестве альтернативы западной модели, которая дискредитировала себя в глазах мирового сообщества.

БРИКС – межгосударственное объединение, включающее 10 стран в качестве полноправных членов, а также более 10 государств-партнеров. XVI саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем принимали делегации из более чем 30 государств, более 20 из них были представлены на высшем уровне.

#БРИКС #политика #международные отношения
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