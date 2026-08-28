Американские горки Аделии Петросян: спасет ли ее реноме новый тренер

Участница Олимпийских игр в Италии Аделия Петросян этим летом решила шуметь на полную. Сначала совершенно неожиданно ушла из группы Тутберидзе, а на днях объявила, что теперь тренируется у Инны Гончаренко. С чем связаны такие перемены в жизни спортсменки и какие у нее шансы в этом международном сезоне – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: Михаил Шаров / fsrussia.ru

Уход от Тутберидзе: почему в этом так много недосказанности?

Мы думали, что после столь объемного, стрессового и выжимающего все соки олимпийского сезона, фигурное катание в нашей стране хоть немного даст нам перевести дух и отдохнуть от новостей. Нет, конечно, за «финтами» Загитовой мы всегда следим, но вот все остальные, так скажем, профессиональные фигуристы нынешнего времени, по плану сейчас «сверкать» не должны были.

Но как пелось в одной композиции: «Кому какое дело». Также подумала Аделия Петросян и 20 июля «громыхнула» на всю Россию - объявила о уходе от Тутберидзе. Правда, тогда конкретной причины фигуристка не назвала, оставив завесу тайны из нескольких компонентов: травма, которая ее беспокоит уже достаточно давно, присутствие в группе Александры Трусовой (не быть тут Петросян примой) и учеба.

А вот хореограф из группы Этери Георгиевны - Даниил Глейхенгауз, накануне, добавил еще больше загадочности в уход спортсменки:

«Адель начала сезон, мы начали раскатываться, было все ок. Потом Аделии нужно было с институтом разобраться, какие-то съемки были – в общем, она в какой-то момент подошла и сказала: наверное, этот сезон я буду вынуждена пропустить. Мы такие: ну, может, не надо? Мы поговорили, но она уже взрослая девочка – мы услышали, как скажет. Потом выходит новость о том, что нас допускают. Адель приходит и говорит: ну тогда ладно, тогда будем. Ну все, ок, будем и будем, все кайф. Потом мы вместе были на ВК Фесте, а на следующий день она прощается», - сказал Глейхенгауз в шоу «Каток».

Что это было в исполнении Аделии до сих пор не могут понять ни тренеры, ни болельщики. Тут масса вопросов. Если хотела «международку» и таким способом пыталась прозондировать почву, то почему не осталась у Тутберидзе? Если боялась конкуренции с Трусовой, почему не уйти к тому же Мишину, где ты будешь номер один и тренер, который воспитывал десятки чемпионов?

Наверняка, у Петросян был вариант и с кем-то из зарубежных тренеров. Но она решила второй раз за это лето ошарашить нас всех и примкнула к довольно неожиданной кандидатуре - Инне Гончаренко. Чем, думаю, поставила в ступор даже Тутберидзе. Вообще, если честно, выглядит как навязанное и поспешное решение.

Новый тренер: что она даст Петросян?

Но мы здесь не за тем, чтобы как-то комментировать выбор Аделии. А за тем, чтобы понять, что Гончаренко сможет дать Петросян в профессиональном плане. И чтобы получше разобраться в этом вопросе, давайте констатируем несколько важных и значимых пунктов.

Первое: Инне - 57 лет. В 1991 году она окончила Московскую академию физической культуры с красным дипломом. Второе: среди ее учеников значатся Максим Ковтун, Елена Радионова, Сергей Воронов. Она доходила с ними до медалей чемпионата мира и Европы, выигрывала чемпионат России.

Но есть еще и третье - уже десять лет у нее не было никого из заметных воспитанников на высоком, если хотите, звездном уровне. Если сравнивать ее, то в какой-то мере, это как кейс Валиевой и Соколовской. С поправкой на обстоятельства, конечно.

Аделия Петросян Фото: Михаил Шаров / fsrussia.ru

При том, что обе очень осторожны в прогнозах. Обтекаемо говорят о дате - 19 сентября. Именно в этот день состоятся контрольные прокаты сборной России. И вот если на них всё будет хорошо, то сотрудничество продолжится. Но, как всегда бывает в классных историях, может вмешаться случай. А именно травма Аделии, которая никуда не ушла.

«Аделия учится, но это не является проблемой. Насколько я успела с ней пообщаться, поняла, что ей это очень нравится и комфортно. Травма у Аделии присутствует. Этот вопрос будет решаться в перспективе, сейчас решение этой проблемы отложено – идёт работа со специалистом по лечебной физкультуре. Аделия выполняет рекомендуемые врачами комплексы, но, как понимаю, больше там сделать ничего нельзя, но я не врач. Глобальное решение проблемы будет в перспективе», - сказала Гончаренко Sport24.

По сути, Петросян может всей этой ситуацией подложить и себе, и тренеру мину замедленного действия. И вот тут встает очередной вопрос - может быть стоило все-таки полечиться и пропустить этот сезон? Ответ мы узнаем уже в конце сентября.

Способна ли ещё Петросян на великие свершения?

Знаете, когда я слышу об Аделии, то всегда в голове происходит размышление о том, что мы вообще недооцениваем, какой титанический не только физический, но в первую очередь психологический груз она преодолела за последний год. Началось то ведь все не в олимпийском Милане, а в сентябре 2025 года на той самой квалификации в Пекине.

Туда тоже Аделия ехала, а все думали - не стало ли хуже. Потом Олимпиада. Не буду напоминать и писать, что творилось в комментариях российских пабликов после произвольной программы. И уж, думаю, Гуменник точно получил больше добрых слов в свой адрес за главный старт четырехлетия. Но списала ли эта Олимпиада Аделию со счетов? Конечно, нет. Но вопросы напротив ее фамилии точно поставила.

Петр Гуменник Фото: Юлия Комарова / fsrussia.ru

Но самое главное - сейчас Петросян поставила себя в положение, когда надо выкручиваться и снова доказывать. Но вот в том ли состоянии она сейчас, в первую очередь психологическом, покажет время. Если да, то она просто еще раз в этом году подтвердит, что является лучшей фигуристкой России. Этого, надо сказать, многие ждут.