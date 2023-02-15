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Американская «Виатрис» приостановила поставки «Виагры» в Россию
Биофармацевтическая американская компания приостановила поставки препарата «Виагра» в форме таблеток в Россию, передает «Интерфакс» со ссылкой на Минпромторг. В ведомстве при этом заверили, что в РФ есть возможность производства аналогичных препаратов.
«Лекарственный препарат с торговым наименованием "Виагра" соответствует международному непатентованному наименованию (МНН) силденафил, его производство не локализовано в России. В 2022 году ООО "Виатрис" проинформировал о приостановлении поставок препарата "Виагра" в лекарственной форме таблетки», - говорится в сообщении министерства.
В России есть технологическая возможность производства препаратов с действующим веществом МНН силденафил на территории России. По данным государственного реестра лекарственных средств, у 36 российских компаний зарегистрированы 49 регистрационных удостоверений на препараты с указанным МНН. По итогам первых трех кварталов 2022 года продажи препаратов выросли более чем на 15%.
Напомним, зарубежные компании стали массово покидать российский рынок в ответ на проведение военной спецоперации на Украине, о начале которой 24 февраля прошлого года объявил Президент Владимир Путин.
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