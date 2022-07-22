Американская табачная компания Philip Morris планирует покинуть Россию до конца года

Один из крупнейших мировых производителей табачной продукции Philip Morris International хочет уйти с российского рынка до конца этого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу компании Яцека Ольчака.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы завершить наше присутствие в России, но я не думаю, что это произойдет в течение следующего квартала, — сказал исполнительный директор. — Это может быть завершено примерно к концу года.

Он заметил, что процесс является «довольно сложным».

История Philip Morris началась с открытия в Лондоне в 1847 году табачного магазина, который торговал турецкими сигаретами ручной скрутки. Название Philip Morris & Co., Ltd концерн получил в 1887 году, среди брендов компании — Marlboro, Philip Morris, Iqos, L&M, Chesterfield, Parliament.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России, а ряд зарубежных компаний решили приостановить свою деятельность или же покинуть российский рынок.