Американская мечта: как Миллер подарил «Ак Барсу» ярчайшую победу в этом сезоне

«Ак Барс» провел один из самых ярких матчей в этом сезоне. Вчера в Казани подопечные Анвара Гатиятулина добыли результативную волевую победу (5:4) над «Динамо». Как защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер оформлял хет-трик и что сказал наставник казанцев на пресс-конференции – в материале «ТИ-Спорта».





Лучший матч Митчелла Миллера в джерси «Ак Барса»

Если выделять центральную фигуру вчерашнего матча «Ак Барс» – «Динамо», то, без тени сомнений, все лавры забрал себе защитник хозяев Митчелл Миллер. На глазах отца и брата, специально приехавших в Казань из Северной Америки, Митч оформил хет-трик и одну результативную передачу.

Миллер с момента перехода в «Ак Барс» уже приучил к тому, как эффективно он способен подключаться к атакам. Но вчера у защитника случился настоящий бенефис – так окрыленно американец не играл за казанский клуб никогда.

«Вы хотите, чтобы я ему дифирамбы пел?» – с иронией отреагировал на хет-трик Миллера главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов, отвечая на вопрос корреспондента «ТИ-Спорта». И по такому матчу Митч их действительно заслуживает.

Когда защитник только перебрался в Казань, некоторые игроки «Ак Барса» в неформальных беседах отмечали, что Миллер – хоккеист уровня НХЛ, разве что над броском ему еще необходимо поработать. А вот катание, интеллект, видение площадки – все это впечатлило в американце уже на первых тренировках.

Миллер находится в «Ак Барсе» с зимы 2023 года, и за это время он и вправду прокачал свой бросок. Вчера защитник забивал голы на любой вкус: от синей линии, в проходе на скорости и броском с ближней дистанции в дальний угол, с эффектным смещением в центр. Фактически именно действия Миллера сначала обеспечили надежду «Ак Барсу» на камбэк, а потом и победу.

«Да, для меня она точно особенная. Мой брат впервые приехал в Россию, мы сделали неплохой камбэк и выиграли. Отличная командная победа, двигаемся дальше. Хоть сезон начался не слишком гладко, последние пару месяцев команда играет здорово. Мы это показали, отыгрались с нескольких шайб. Отличная командная победа. Думаю, она понравилась болельщикам», – отмечал защитник казанцев после матча.

Алексей Кудашов опроверг слухи об уходе из «Динамо» Максима Комтуа

А ведь два очка хоккеисты «Ак Барса» могли и не заработать вчера, если бы не прибавили в эмоциях и давлении во второй половине матча. Динамовцы даже без своей главной звезды Максима Комтуа играли очень целостно и агрессивно в нападении.

К слову, канадец пропускал встречу в Казани из-за травмы, а не по игровым причинам. Напомним, днями ранее в прессе появился слух, что «бело-голубые» ищут варианты обмена для Комтуа. В частности, некоторые источники намекали на сделку с «Локомотивом». Однако все домыслы вчера на корню обрубил на пресс-конференции Алексей Кудашов, сказав, что разговоры подобного плана вокруг Комтуа – ложь.

Так вот, возвращаясь к игре. Динамовцы справедливо вели к заключительным минутам второго периода со счетом 4:2. Москвичи реализовали три из трех попыток большинства, которые подарил им «Ак Барс». Довольно надежно действовал в воротах Владислав Подъяпольский. В целом характер матча перевернулся буквально за несколько минут. Огромное психологическое значение для хозяев имела шайба Дмитрия Яшкина, заброшенная в заключительную минуту второго периода.

Для Анвара Гатиятулина победа над «Динамо» была особенно важна: в плей-офф 2025 года москвичи серьезно насолили главному тренеру «Ак Барса»

На третью двадцатиминутку «Ак Барс» вышел в приподнятом расположении духа, и как будто бы сами хоккеисты чувствовали, что способны одолеть «Динамо» и, так скажем, вернуть должок за плей-офф 2025 года. Напомним, весной «Ак Барс» весьма болезненно вылетел от столичного клуба во втором раунде (2-4).

С этого времени для казанцев «Динамо», конечно, соперник принципиальный. Это косвенно подтвердил и главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин на пресс-конференции.

«Что касается меня, если бы сейчас был плей-офф, тогда можно было бы рассуждать так. В регулярном чемпионате каждая команда ставит конкретные цели, отталкивается от текущего состояния. Для меня, наверное, особо интересны матчи против тренеров, с которыми общаемся, обсуждаем идеи, подходы. С Алексеем Николаевичем нас многое связывает, и в сборной на двух чемпионатах мира были, и сейчас общаемся. Поэтому для меня эти игры всегда особенные», – сказал Гатиятулин.

Эмоциональные шайбы Яшкина и Миллера в третьем периоде подарили красивую победу «Ак Барсу» над поистине сложным и находящимся на ходу соперником. Конечно, можно подлить дегтя в мед и поговорить о не самой уверенной игре, например, вратаря хозяев Тимура Билялова. Но когда команда побеждает на таком валидоле и дарит искреннюю радость болельщикам, в какой-то негатив уходить не хочется.