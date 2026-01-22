Американская мечта «Ак Барса»: почему Валиуллин сорвал джек-пот с контрактом Миллера

23-летний Митчелл Миллер - главная звезда казанского «Ак Барса». В текущем сезоне он без преувеличения бьет все рекорды команды: снайперские, по игровому времени, количеству голов за матч и зрительские симпатии. Чем завоевал американец сердца болельщиков - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

Миллер обновил снайперский рекорд среди защитников «Ак Барса»

Митч Миллер обновил снайперский рекорд среди защитников «Ак Барса» по голам за сезоне. В матче с «Адмиралом» он забросил 16-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате. Всего в активе 23-летнего американца в сезоне-2025/26 34 очка, 20 из которых - ассистентские передачи. И это наилучший сезон Миллера за три года в КХЛ.

Потенциал американского защитника был заметен с первых игр. Состав «Ак Барса» он пополнил в разгаре сезона в ноябре 2023 года, когда командой руководил Зинэтула Билялетдинов. Однако новичку нужно было время на адаптацию к жизни в России и к новой лиге. Тем более что на тот момент он какое-то время находился без настоящей игровой практики.

Скауты «Ак Барса» нашли Миллера в «Липтовски-Микулаш», а как известно, уровень словацкой лиги не такой высокий как КХЛ. Выкупить права на молодого и перспективного защитника удалось за относительно небольшие деньги. Сейчас, по прошествии времени, можно с уверенностью сказать, что для генменеджера татарстанского клуба Марата Валиуллина это настоящий джек-пот и, пожалуй, самая удачная сделка за все время его работы в Казани на данном посту. Миллеру всего 23 года с годами он будет только прогрессировать, потенциал американца еще не раскрыт до конца.

Фото: ak-bars.ru

Американец – лидер по игровому времени среди игроков обороны

Согласно правилам КХЛ, права на Миллера принадлежат «Ак Барсу» до достижения игрока 28-летнего возраста. В какой-то степени казанский клуб дал американцу путь в большой и профессиональный хоккей. Напомним, что подписали Миллера несколько лет назад на зарплату за скромные 7 млн. рублей до конца сезона. Оно и понятно, татарстанцы брали кота в мешке. По некоторым источникам, на иностранца претендовали еще два «западных» клуба КХЛ и предлагали большую сумму, чтобы перехватить перспективного защитника. Но в конечном итоге решающую роль в пользу Казани в этой сделке сыграли личные доверительные связи и предварительная договоренность.

В настоящий момент гонорар Миллера составляет – 40 млн. рублей в год, а на следующий сезон они увеличатся еще на 5 млн. рублей. Возможно, для игрока такого уровня маловато, но Митчу всего 23 года. По большому счету, это его второй полноценный сезон за «Ак Барс». И он еще только обретает стабильность.

Миллер уже сейчас сильно отличается на льду от других игроков КХЛ своей эффектной игрой. Американец способен быстро и самостоятельно принимать решения, получая шайбу, он не избавляется от нее сразу, а пытается пройти в одиночку ближе к воротам соперника и занять наиболее выгодную позицию для атаки. Его хоккейное не по возрасту мышление поражает. Вероятно он перерос всех своих сверстников в КХЛ. На сегодняшний день его считают одним из самых лучших атакующих защитников в лиге.

Один из лидеров «Ак Барса» Дмитрий Яшкин однажды признался, что Митчелл, лучший защитник, с которым он когда-либо играл. К тому же 23-летний американец – лидер по игровому времени среди игроков обороны в команде. На втором месте Никита Лямкин, вынужденно пропускающий матчи после нового года из-за травмы. На третьем – Илья Карпухин.

Фото: ak-bars.ru

Путь в НХЛ закрыт, но открыты двери в КХЛ

Хотя еще несколько лет назад Митч мог закончить с хоккейной карьерой. Наверное эта история, произошедшая с Миллером в юношеские годы, будет преследовать его на протяжении всей жизни. Будучи 14-летним подростком он «прославился» на всю северо-американскую лигу за буллинг не просто сверстника по школе, а афроамериканца. НХЛ широко известная своими представлениями о свободе прав и независимости человека и такие отметки в резюме не прощает.

По этой причине путь для Миллера в НХЛ закрыт и, возможно, навсегда. Хотя НХЛ все же смягчила отношение по делу нашумевшей истории об изнасиловании 2018 года с участием пятерых игроков молодежной сборной Канады. Их оправдали и некоторые из этих ребят близки к подписанию контракта с клубами НХЛ. Может быть и Миллер однажды получит свой шанс.

Миллер в команде Анвара Гатиятулина – незаменимый игрок основы. Хотя в начале сезона 23-летний защитник несколько раз оказывался в запасе по непонятным причинам. Американца оставляли на скамейке за пренебрежение прямых обязанностей, а именно - за ошибки при игре в обороне. На одной из пресс-конференций с журналистами наставник «Ак Барса» дал понять, что разговор с американцем был. Миллеру разрешено подключаться в атаку и импровизировать, но только в тех случаях, когда это не доставляет проблем при обороне.

Миллер столь же самостоятелен, сколько и сообразителен. Он быстро адаптировался к требования и теперь старается играть менее рискованно, зато более дисциплинировано. За что и получает доверие со стороны тренерского штаба в виде большого количества игрового времени. Неизвестно, что должно произойти с «Ак Барсом», чтобы они по каким-то причинам однажды отказались от Миллера. Такое ощущение, что американец в Казани надолго.