Американская компания Sony Music Group решила покинуть российский рынок

Звукозаписывающая компания Sony Music Group решила покинуть российский рынок. Заявление об этом опубликовал журнал Billboard, передает ТАСС.

В сообщении говорится, что на фоне спецоперации на Украине и действия антироссийских санкций компания «более не может поддерживать присутствие в России».

Контроль над активами в РФ передадут независимой компании, которую возглавит экс-директор местного подразделения Sony Music Group Арина Дмитриева. Источники журнала рассказывают, что новая компания будет представлять исключительно местных артистов.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. США, страны ЕС, Великобритания, а также несколько других государств осудили это решение и ввели санкции против РФ. Кроме того, Запад начал оказывать военную помощь киевскому режиму.