Американская компания MSD прекратит завозить в Россию лекарство против гепатита С

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MSD, биофармацевтическая компания из США, уведомила Росздравнадзор, что перестанет завозить в Россию препарат «зепатир», применяемый при лечении гепатита C. Об этом пишет «Ъ».

Почти 20% от общего объема госзакупок препаратов против гепатита C приходится на зепатир, каждый год на эти цели выделялось более 1 млрд рублей. Отмечается, что федеральные медучреждения были проинформированы Минздравом насчет прекращения поставок ряда препаратов.

В марте прошлого года крупные фармкомпании AbbVie, Lilly, Pfizer, Sanofi и MSD отказались проводить исследования в России, а в июле MSD перестала завозить вакцины от ветряной оспы, краснухи, кори и паротита.