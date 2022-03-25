Американская фигуристка попала в больницу после падения в произвольной программе на ЧМ

Американская фигуристка Эшли Кейн-Гриббл попала в больницу после падения во время выступления в произвольной программе в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира во Франции. Об этом сообщают «РИА-Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерации фигурного катания США.

«Кейн-Гриббл была доставлена в больницу для дополнительного обследования и наблюдения», – говорится в заявлении организации.

Фигуристка из США при падении серьезно ударилась подбородком об лед и долгое время не смогла встать самостоятельно. После чего спортсменку унесли на носилках.

Стоит отметить, что после короткой программы американская пара Эшли Кейн-Гриббл / Тимоти Ледюк шла на втором месте, но по итогам выступления в произвольной программе была вынуждена сняться с соревнований.

Победу в соревнованиях одержала пара из США Алекса Книрим / Брэндон Фрейзер, серебро досталось Рику Миуре и Рюити Кихаре (Япония), третьими стали канадцы Ванесса Джеймс и Эрик Рэдфорд.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Спортивные пары

1. Алекса Книрим/Брэндон Фрейзер (США) – 221,09.

2. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) – 199,55

3. Ванесса Джеймс/Эрик Рэдфорд (Канада) – 197,32

Напомним, российские фигуристы не получили права выступить на Чемпионате мира, поскольку были отстранены от участия в чемпионате мира.