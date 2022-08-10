Американская фигуристка обвинила Камилу Валиеву в долгом ожидании медали Олимпиады

Американская фигуристка Алекса Книрим прокомментировал заявление олимпийской чемпионки-2022 Камилы Валиевой, которая выразила недовольство тем, что сборная России отстранена от всех международных турниров.

«Жаль, что мне все еще приходится ждать, когда я получу свою олимпийскую медаль», — написала фигуристка в своих социальных сетях.

Напомним, что МОК решила не вручать медали Олимпиады в командном турнире до завершения дела о возможном применении допинга Валиевой. Сборная России заняла в соревнованиях первое место, США – второе.

Из-за скандала с пробой Валиевой фигуристов не стали награждать на Олимпиаде, объявив, что спортсмены получат медали после окончания расследования по делу Камилы. Результаты состязаний официально не признали. В настоящее время расследование по скандальном делу 16-летней фигуристки продолжается.