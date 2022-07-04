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Здоровье
4 июля 2022  09:28

Американская фармкомпания MSD прекратит поставки вакцин в Россию

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Американская фармацевтическая компания MSD планирует остановить поставки вакцин в Россию. Это касается препаратов от оспы, кори и паротита, сообщает «Коммерсантъ».

Данное сообщение было передано нескольким участникам рынка, в том числе пермскому Центру иммунологии и вакцинации. Уточняется, что в список попали те прививки, у которых имеется аналог в России.

Как рассказала соучредитель АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова, компания может отказаться от поставок лишь через год после того, как Минздрав получит такое уведомление.

Между тем в MSD подчеркнули, что компания «прилагает все усилия», чтобы поставлять в Россию жизненно важные лекарства, у которых в стране нет аналогов.

Ряд компаний объявили о приостановке деятельности либо уходе с российского рынка после начала специальной военной операции по защите Донбасса, объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным.

#вакцины
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