Американская база в Сирии подверглась минометному обстрелу

Американская военная база, расположенная в районе Касрак на западе сирийской провинции Хасеке, подверглась миномётному обстрелу. Об этом сообщает РБК, приводя данные Al-Maalomah.

Огонь был открыт с неустановленного направления. Отмечается, что это первое нападение на данную базу.

Источники также связывают произошедшее с усиливающимся недовольством местного населения присутствием иностранных военных, которых жители региона воспринимают как символ оккупации.