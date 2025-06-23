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Политика 23 июня 2025 13:51

Американская база в Сирии подверглась минометному обстрелу

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Американская военная база, расположенная в районе Касрак на западе сирийской провинции Хасеке, подверглась миномётному обстрелу. Об этом сообщает РБК, приводя данные Al-Maalomah.

Огонь был открыт с неустановленного направления. Отмечается, что это первое нападение на данную базу.

Источники также связывают произошедшее с усиливающимся недовольством местного населения присутствием иностранных военных, которых жители региона воспринимают как символ оккупации.

#военная база сша
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