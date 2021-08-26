Американская авиакомпания решила ежемесячно штрафовать не привитых от Covid сотрудников

С 1 ноября американская авиакомпания Delta Air Lines ежемесячно будет взимать по 200 долларов с каждого сотрудника, не привитого от коронавируса. Об этом говорится в письме гендиректора компании Эда Бастиана сотрудникам, сообщает «Интерфакс».

Так компания хочет мотивировать сотрудников скорее пройти вакцинацию в связи с распространением штамма коронавируса «дельта» в США. Многие организации Америки предпочитают поощрять вакцинацию, предоставляя различные бонусы персоналу. Delta Air Lines решила сменить тактику.

Кроме того, с 12 сентября непривитые сотрудники должны будут каждую неделю предоставлять результаты тестов на Covid-19. Масочный режим в офисах и других помещениях компании уже является обязательным.

Среди пилотов и бортпроводников Delta Air Lines привиты 85%, меньше всего вакцинированных — среди сотрудников технических служб в Джорджии и персонала в аэропорту Нью-Йорка.

По словам главы компании, цель по вакцинации 75% сотрудников уже достигнута.

23 августа управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало полное разрешение на применение вакцины Pfizer-BioNTech от Covid-19 для людей старше 16 лет.

Другие американские авиакомпании, включая Southwest Airlines Co. и American Airlines Group Inc., заявили о том, что призывают и мотивируют своих сотрудников прививаться от коронавируса, но не вводят обязательную вакцинацию.