news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 8 апреля 2026 14:55

Американист усомнился в возможности отстранения Трампа по 25-й поправке Конституции США

Читайте нас в
Телеграм

Демократическая партия вряд ли сможет отстранить Президента США Дональда Трампа от власти с использованием 25-й поправки к Конституции США. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, обсуждение этого механизма отражает усиливающийся политический раскол в Вашингтоне. Эксперт напомнил, что поправка допускает отстранение Президента в случае его недееспособности при поддержке большинства членов кабинета и вице-президента.

«Сейчас, конечно, с сугубо технической точки зрения устроить переворот на основе 25-й поправки довольно сложно. Все-таки демократы в меньшинстве находятся в конгрессе. Особенно, если кабинет Трампа не захочет это поддержать», – отметил Дудаков в беседе с NEWS.ru.

Он добавил, что окончательное решение в подобной ситуации остается за Конгрессом, где для отстранения главы государства требуется поддержка двух третей голосов в обеих палатах. По оценке эксперта, этот порог даже выше, чем при процедуре импичмента, что дополнительно снижает вероятность такого сценария.

#Дональд Трамп #США
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Украл не я, а полицейские»: в Казани судят понятого, похитившего 5 млн во время обыска

7 апреля 2026
Марат Галеев: «Если дешевые деньги хлынут на рынок – будет скачок инфляции»

7 апреля 2026
Новости партнеров