Американист усомнился в возможности отстранения Трампа по 25-й поправке Конституции США

Демократическая партия вряд ли сможет отстранить Президента США Дональда Трампа от власти с использованием 25-й поправки к Конституции США. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, обсуждение этого механизма отражает усиливающийся политический раскол в Вашингтоне. Эксперт напомнил, что поправка допускает отстранение Президента в случае его недееспособности при поддержке большинства членов кабинета и вице-президента.

«Сейчас, конечно, с сугубо технической точки зрения устроить переворот на основе 25-й поправки довольно сложно. Все-таки демократы в меньшинстве находятся в конгрессе. Особенно, если кабинет Трампа не захочет это поддержать», – отметил Дудаков в беседе с NEWS.ru.

Он добавил, что окончательное решение в подобной ситуации остается за Конгрессом, где для отстранения главы государства требуется поддержка двух третей голосов в обеих палатах. По оценке эксперта, этот порог даже выше, чем при процедуре импичмента, что дополнительно снижает вероятность такого сценария.