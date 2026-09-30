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Политика 30 сентября 2026 01:32

Американист объяснил, почему Трамп может смягчить санкции против РФ

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Американист объяснил, почему Трамп может смягчить санкции против РФ
Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп может использовать тему смягчения санкций против России во внутриполитических целях. Такое мнение в беседе с «Абзацем» высказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

По его словам, подобные заявления могут быть рассчитаны на американскую аудиторию и представителей бизнеса. Эксперт связал их в том числе с предстоящими промежуточными выборами в конгресс и сенат США.

«Мы с вами знаем цену словам Трампа. В данной ситуации мы должны исходить из внутренней повестки Соединенных Штатов: все, что будет выгодно Трампу сегодня, будет и сделано. Это пока политическая декларация, сделанная в преддверии промежуточных выборов в конгресс и сенат для улучшения имиджа», – рассказал Ордуханян.

Американист отметил, что позиция Трампа может меняться в зависимости от политической ситуации. При этом, по его мнению, обсуждение возможного смягчения санкций указывает на наличие среди части американских элит интереса к восстановлению деловых связей с Россией.

Ордуханян также назвал саму постановку вопроса о возможном смягчении санкций позитивным сигналом по сравнению с прежней риторикой американских политиков. Вместе с тем он подчеркнул, что дальнейшие действия Вашингтона будут зависеть от политической ситуации и итогов борьбы за власть.

#Дональд Трамп #США #санкции сша против россии #санкции США #антироссийские санкции сша
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