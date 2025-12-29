Американист объяснил, почему переговоры Трампа и Зеленского дали нулевой результат

Итоги встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго показали, что Белый дом больше не способен влиять на урегулирование украинского конфликта. Такое мнение выразил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Никакого прогресса нет, и у этой встречи нет никакого результата. В Америке складывается очень сложная внутриполитическая ситуация. В этих условиях Трамп прогнулся», – заявил Васильев в беседе с «Абзацем».

Он пояснил, что фактически Трамп солидаризировался с Европой и позицией Зеленского, которая неприемлема для России. Европейская сторона, по словам эксперта, настаивает на гарантиях по 5-й статье НАТО, создании армии Украины численностью до 800 тыс. человек и непризнании Киевом территориальных потерь.

«Все переговоры о территориях не имеют значения, потому что Россия выступает за то, что они безвозвратно потеряны для Украины. Пока разговоры ведутся о том, где проводить границу, конфликт может вспыхнуть вновь», – добавил Васильев.

Американист также отметил, что на встрече Трамп лишь имитировал активные действия, одновременно отдаляя завершение конфликта и создавая внутренние разногласия в своей администрации. Особое внимание, по его словам, следует обратить на отсутствие некоторых ключевых фигур.

«Дело не в том, кто и что говорил на этой встрече, а кто на ней отсутствовал. Отсутствовал [Джей Ди] Вэнс. Он сейчас ведет себя как возможный будущий президент США, и он ясно дает понять, что те переговоры, в которых сейчас участвует Трамп, – это не его понимание мирного урегулирования», – подчеркнул эксперт.

Васильев добавил, что все, к чему пришли стороны, – это условия перемирия с заморозкой конфликта, аналогичные Минским соглашениям. Россия не согласится на такой сценарий, поэтому прогресса ждать не стоит.

«По существу, то, о чем договорились в США, – это "Минск-3", а такой сценарий никуда не ведет. Это то, чего сегодня и добиваются Украина и Европа. Россия на это не пойдет никогда, в ответ дальше могут последовать новые санкции, и я даже могу сказать, что в связи с этим проблема ударами Tomahawk по российской территории не закрыта», – подытожил Васильев.