Американист Дудаков оценил перспективы партии Маска в США

Партия американского предпринимателя Илона Маска не сможет повлиять на политическую систему в США. Об этом «Татар-информу» сообщил политолог-американист Малек Дудаков.

«Стремление Илона Маска создать небольшую партию, избрать несколько конгрессменов и сенаторов, чтобы использовать их как некую "золотую карту" в переговорах с демократами и республиканцами выглядит фантастикой на текущий момент. Посмотрим, конечно, как дальше дело пойдет, но я думаю, что Илон Маск вполне может повторить судьбу другого американского миллиардера Марка Блумберга, который в 2020-м году шел в президенты, потратил 1,5 млрд долларов на свою кампанию, но получил 2% на праймериз», – сказал он.

Дудаков добавил, что создать влиятельную партию, чтобы конкурировать с демократами и республиканцами, Маск не сможет.

«Пока нынешний проект Илона Маска не выглядит чем-то серьезным и впечатляющим. В американской истории неоднократно были попытки создания влиятельных третьих сил, но все закончилось провалом, потому что американская электоральная система, мажоритарная система выборов благоволит двухпартийности. Обе партии довольно прочно контролируют политическую систему и через нее пробиться достаточно сложно. Небольшие партии в Америке и так присутствуют, те же "зеленые", и на локальном уровне у таких третьих сил представительство имеется, но на общенациональном уровне они ничего из себя не представляют. Сейчас Илон Маск пытается как-то изменить эту ситуацию, но сильных кандидатов у него нет. В создание большой партии придется вложить несколько млрд долларов, а таких сумм на руках, которые можно в моменте потратить, у Маска, скорее всего, не имеется. Политической организации, которая помогла бы Маску собирать подписи для регистрации своих кандидатов у него тоже нет», – рассказал собеседник агентства.