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Общество 25 февраля 2025 13:42

Американист Дудаков оценил перспективы отмены антироссийских санкций США

Ожидать скорой отмены санкций США против России не стоит. Сначала необходимо возобновить работу дипломатических служб и согласовать послов с обеих сторон, заявил в беседе с RT политолог-американист Малек Дудаков.

Эксперт считает, что после этого начнутся переговоры о смягчении санкций, что может занять от полугода до года. Он отметил, что дискуссия будет сосредоточена на смягчении ограничений, затрагивающих интересы самих США, таких как импорт титана, алюминия и удобрений.

По прогнозу Дудакова, вероятность смягчения санкций со стороны США немала.

«Как мы видим, многие американские компании уже лоббируют возвращение на российский рынок, лоббируют как раз смягчение санкций для того, чтобы вернуться на российский рынок. Европейцы же оказываются в подвешенном состоянии, потому что, если американцы смягчают санкции, им будет сложнее антироссийский вектор политики продолжать. И европейские компании тоже не хотели бы, конечно, оказаться в проигрыше», — заключил аналитик.

#США #санкции США
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