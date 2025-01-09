Американец приехал в Казань из-за любви и попал на Новый год в «Приют человека»

Американец по имени Скотт, житель Атланты, столицы штата Джорджия, приехал в Казань из-за любви и перед самым Новым годом оказался в центре «Приют человека». Об этом сообщает телеканал «Татарстан 24».

Гражданин США влюбился в уроженку Казани, которая давала ему онлайн-уроки русского языка. Новый знакомый Скотта — обитатель приюта по имени Альберт рассказал журналистам, что иностранец очень хотел стать своим в Татарстане. Он постоянно повторял имя девушки (ее зовут Гульназ), говорил «Tatarstan is good» и слушал татарские песни. По словам Альберта, его новый знакомый даже заявлял о желании получить российское гражданство.

Директор благотворительного проекта «Приют человека» Александр Суханов объяснил, как Скотт стал их временным постояльцем. Девушка, в которую влюбился американец, давно не живет в столице РТ, а снять наличные деньги с банковской карты он не смог. В итоге приехавшего в Казань жителя Атланты привели в приют неравнодушные прохожие.

Сейчас Скотт уже уехал из столицы Татарстана для дальнейших поисков своей любви, но готов вернуться сюда, если это предприятие не увенчается успехом.