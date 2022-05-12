Американец Кэмпфер близок к расторжению контракта с «Ак Барсом»

Как стало известно «Татар-информу», американский хоккеист Стивен Кэмпфер близок к расторжению контракта с «Ак Барсом». Защитник должен был провести следующий сезон в составе казанского клуба.

Причиной решения называется давление властей США и местной хоккейной федерации на Кэмпфера в связи с международной ситуацией вокруг Украины. В «Ак Барсе» не собираются создавать проблем спортсмену, и соглашение может быть в ближайшее время расторгнуто без финансовых потерь с обеих сторон.

33-летний американец подписал контракт с «Ак Барсом» перед началом сезона 2021-2022. Позже Кэмпфер продлил соглашение с казанцами на следующий сезон.

По итогам сезона он стал вторым бомбардиром клуба, и в регулярном чемпионате, и в плей-офф.

Напомним, что «Ак Барс» вылетел в плей-офф в первом раунде, уступив в стартовом раунде омскому «Авангарду» в шести матчах (2-4). Это поражение стало причиной отставки с поста главного тренера Дмитрия Квартальнова. На его место в ближайшее время должен быть назначен Олег Знарок.