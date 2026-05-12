news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 12 мая 2026 12:40

Американцы оплатили «золотые телефоны» Трампа и остались без устройств

Читайте нас в
Телеграм

Около 590 тыс. американцев внесли депозит за «золотой телефон» Trump Mobile стоимостью $499, однако ни один аппарат до сих пор не был отправлен, а производство устройства фактически не запущено. Об этом сообщает NBC News.

По данным телеканала, компания принимала предзаказы с депозитом около $100, а общий объем собранных средств мог превысить $50 млн. Ранее устройство позиционировалось как «золотой» смартфон с патриотическим брендингом и обещанием производства в США.

Однако, как отмечает агентство, спустя месяцы после старта кампании покупатели не получили телефоны, а сроки поставок неоднократно переносились. В некоторых случаях компания продолжает менять формулировки на сайте и условия предзаказа, сохраняя при этом возможность новых заявок.

По информации СМИ, изначально запуск смартфона был заявлен на 2025 год, но затем сроки сдвигались, а поставки так и не начались.

#США #Дональд Трамп #телефон #смартфон #онлайн-шопинг
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Татарстанцев ждет еще одна сокращенная рабочая неделя в конце мая

Татарстанцев ждет еще одна сокращенная рабочая неделя в конце мая

12 мая 2026
Путин наградил жительницу Татарстана орденом «Родительская слава»

Путин наградил жительницу Татарстана орденом «Родительская слава»

11 мая 2026
Новости партнеров