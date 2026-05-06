Американцы обстреляли пытавшийся прорвать блокаду иранский танкер

Американские военные в Оманском заливе обстреляли иранский нефтяной танкер M/T Hasna, пытавшийся без груза прорвать установленную Соединенными Штатами блокаду и достичь одного из портов исламской республики. Об этом в социальной сети X (прежде Twitter) рассказало Центральное командование ВС США (CENTCOM).

По информации пресс-службы командования, американцы неоднократно предупреждали шедший под иранским флагом танкер о нарушении им условий блокады, но экипаж не реагировал на требования изменить курс.

После этого «силы ВС США вывели из строя рулевое управление танкера, открыв огонь из 20-мм пушки истребителя F/A-18 Super Hornet ВМС США, поднятого с авианосца USS Abraham Lincoln», пояснили в CENTCOM.

Всего с начала объявленной Президентом США Дональдом Трампом 13 апреля блокады иранских портов американские ВС перехватили 52 коммерческих судна, шедших в Иран или из Ирана.

При этом ранее пытавшиеся пересечь Ормузский пролив суда получали устные предупреждения от морских сил Корпуса стражей исламской революции, пишет газета The Wall Street Journal.

В частности, соответствующая аудиозапись на английском языке была получена греческим судовладельцем, который ожидал пересечения пролива его кораблем. КСИР угрожал, что любое судно, приблизившееся к проливу без разрешения или не по указанному иранской стороной маршруту, станет целью атаки.