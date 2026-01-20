Американца, приплывшего в Сочи ради девушки из Казани, осудили за незаконный ввоз оружия

Гражданин США Чарльз Уэйн Зиммерман познакомился в интернете с девушкой из Казани и решил добраться до нее на собственной яхте. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края, мужчина получил реальный срок за незаконную перевозку оружия и боеприпасов через таможенную границу.

В июле 2024 года Зиммерман вышел в море из США и почти год добирался до России. В июне 2025 года его яхта прибыла в Сочи. Американец не сообщил пограничникам, что на борту находится огнестрельное оружие, которое он ранее приобрел и хранил для самообороны.

В суде он пояснил, что не изучил российское законодательство и ошибочно полагал, что может свободно держать оружие на судне. Однако 19 июня 2025 года при осмотре яхты сотрудники УФСБ обнаружили и изъяли оружие и боеприпасы.

Центральный районный суд Сочи признал Зиммермана виновным и назначил ему 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.