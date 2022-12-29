США начали признавать неизбежность поражения Украины в конфликте, который спровоцировала роковая ошибка Белого дома начать расширение НАТО на Восток. Такое мнение высказал автор статьи в American Spectator Фрэнсис Семпа.

«По сути, администрация Байдена призывает Украину продолжать военные действия, хотя она сама не верит в то, что у Киева есть шанс на победу», — заявил обозреватель.

По его мнению, громкие слова американских политиков о том, что исход украинского кризиса является судьбоносным, направлены на то, чтобы «заручиться поддержкой для увеличения помощи» Владимиру Зеленскому.

Журналист подчеркивает, что предложения о наращивании военного арсенала украинских вооруженных сил — безответственная риторика, имеющая потенциально опасные последствия. Семпа добавил, что не стоит забывать и о «неудобных аспектах» происхождения кризиса в Европе, поскольку именно действия Запада стали его причиной, передает РИА Новости.