Амбиции и технологии: Нижнекамск принял региональный этап молодежного форума СИБУРа

СИБУР готовится провести юбилейный форум молодых специалистов. Ожидается, что в нем примут участие около 1 тыс. человек. В Нижнекамске состоялся региональный этап. Молодые люди обменялись опытом и представили свои инициативы для развития отрасли.





«Молодежь – это всегда новые идеи»

Участниками регионального этапа стали сотрудники предприятий СИБУРа из Нижнекамска, Воронежа, Дзержинска, Казани и Москвы.

Активность молодых нижнекамских нефтехимиков с каждым годом растет. В 2023 году свои проекты защищали 3 команды нижнекамского предприятия СИБУРа, в 2024-м их стало 15, в этом году отборочный этап прошли уже 18. Семь из них представили идеи на региональном кластере в Нижнекамске.

«Молодежь – это всегда новые идеи, вы не скованы границами, мыслите смело. Ваши проекты – движущая сила развития наших площадок. Важно не просто победить в форуме, а внедрить свои идеи в жизнь», – подчеркнул директор по экономике и управлению эффективностью «Нижнекамскнефтехима» Алексей Лисичкин.

Заместитель директора по организационному развитию НКНХ Юлия Марданова тепло поприветствовала гостей и вдохновила их на плодотворную работу.

«Для нас вы – золотой фонд. Вы здесь, значит, вы полны амбиций, и это уже победа. Наслаждайтесь общением, обменивайтесь опытом и верьте в свои силы», – призвала она.

Инициативы с реальным эффектом

Каждая команда – это люди с разными талантами, которые вместе работают над технологиями, цифровыми решениями и экологическими инициативами.

«Форум – шанс предложить инициативы с реальным эффектом. Наша команда «Гайка, go!» придумала рейтинг ремонтных бригад. Мы решили систематизировать опыт, улучшить качество и максимально задействовать бригады», – поделился своим проектом лидер молодежки НКНХ Юрий Федоров.

Ведущий специалист Цифрового СИБУРа Виталий Колосов вместе с командой «БиТочка» из Москвы приехал защитить идею внедрения «умной каски».

«Идея родилась после разговора с коллегой с производства. Он говорил о рисках, которые бывают во время обходов – а я подумал: почему бы не минимизировать их, используя каску с видеонаблюдением. Так у сотрудников появятся помощники, которые вместе с ними будут видеть все, что происходит вокруг. Захотелось реально помочь», – рассказал Виталий Колосов.

Участники отмечают, что подготовка к форуму – это настоящий вызов, полный открытий и новых знаний. Аппаратчик «Сибур-Нефтехима» Антон Абламонов впервые на форуме.

«Три года работаю аппаратчиком. Руководство предложило – согласился, хоть и страшно было. Сэкономить этилен – наша цель. Сложнее всего далась экономика проекта – но научились. Теперь я уверен: наш проект обязательно внедрят. Форум дал мне эту уверенность», – поделился аппаратчик.

НКНХ впечатлил гостей

Сразу после открытия форума участники отправились на промышленную экскурсию по «Нижнекамскнефтехиму», чтобы лучше познакомиться с самим предприятием. Молодые специалисты посетили завод пластиков, где на производстве полипропилена пообщались с аппаратчиками и начальником смены, узнали тонкости выпуска продукции, из которой изготавливают упаковочные материалы - плёнки для упаковки, контейнеры, детали автомобилей - бамперы, приборные панели, медицинские изделия - шприцы, капельницы, контейнеры для лекарств.

На заводе синтетического каучука, на производстве каучука СКДЛ экскурсанты увидели процесс получения брикета каучука для изготовления шин и резино-технических изделий, а на производстве ДССК им рассказали о дивинил – стирольном каучуке для премиальных экологических шин и термоэластопластах, которые необходимы для строительства дорог и изготовления кровельных покрытий.

На новом этиленовом комплексе ЭП-600 ребята посетили операторную, протестировали на себе созданные комфортные условия труда, узнали о значимости в экономике страны выпуска новых полимерных материалов.

Масштабы НКНХ впечатлили гостей.

«Это как отдельный город. Очень рад оказаться здесь. Для меня форум – шанс показать себя проактивным», - не сдержал эмоций стажер «СИБУР-РТ» Булат Исхаков.

Эксперт «Воронежсинтезкаучука» Анна Солодова нашла практическую пользу в экскурсии.

«Потрогали СБС – гранулки похожи на наши воронежские. Но главное – мы с коллегами обсудили тонкости процесса полимеризации и обменялись контактами – будем внедрять лучшее», – поделилась эксперт.

Аппаратчик КЗСК Ярослав Скороход остался в восторге от условий труда и самой организации работы.

«Здорово, что в операторной не только дежурный персонал, но и инженер и начальник смены. Не надо никого искать, это же экономия времени. Записал идею – обязательно предложу у себя», – отметил молодой специалист.

Как рождаются идеи на миллионы

Защита проектов в Центре креативных индустрий «База» началась с презентации команд и знакомства с жюри. Проекты участники форума представляли перед жюри во главе с генеральным директором «Сибур-Нефтехима» Николаем Дудукаловым.

Также в состав жюри вошли руководители по экономике, охране труда и промышленной безопасности, экологии и производству. Главный технолог «Воронежсинтезкаучука» Сергей Емельянов увидел в проектах молодых сотрудников большой потенциал.

«Они верят в свои проекты, готовы отстаивать свою позицию. Интересно, что одно из решений, которые ребята предлагали, у нас вызвало живую дискуссию. Уже сами стали докручивать, как можно попробовать сейчас на действующем оборудовании добиться результата. Эти ребята не только дают решение, но еще заставляют нас задуматься. Новый взгляд на старый процесс – это и есть квинтэссенция форума. Это действительно здорово. Хочется пожелать им долгого дыхания, чтобы они не теряли энтузиазма, не скатывались в рутину, а продолжали держать набранный темп», – пояснил член жюри.

В итоге первое место заняла команда «Нижнекамскнефтехима» «Девичий бум», на втором - «КолоННизаторы» («Воронежсинтезкаучук»), третье место завоевала команда из Дзержинска «5-й элемент» («СИБУР Нефтехим»), на четвертом - «Umbrella» («Воронежсинтезкаучук»), пятое место еще у одной команды «Нижнекамскнефтехима» - «Синтезоиды 2.0», шестерку замкнула команда «Этилен и ребята» («СИБУР Нефтехим»).

Победители регионального этапа – шесть лучших команд – этой осенью представят свои проекты на федеральном форуме. Но главным итогом станет реализация проектов, каждый из которых создает будущее СИБУРа.

«Привлечение молодых, энергичных умов, их видения помогает нам оставаться все время в тренде, развиваться быстрее», – уверена организатор регионального кластера, HR-бизнес-партнер «Нижнекамскнефтехима» Вера Гараева.

Фото предоставлено пресс-службой СИБУРа