Амбассадоров Пушкинской карты среди молодежи отберут после конкурса

Министерство культуры России запустило проект для молодых людей, которые хотят рассказывать о культуре интересно и делиться своими впечатлениями. Участвовать могут школьники и студенты в возрасте от 14 до 21 года. Заявку можно подать индивидуально или в составе команды из трех-семи человек вместе с одноклассниками, студентами колледжей или вузов, передает Министерство культуры РТ.

Для участия необходимо зарегистрироваться в чат-боте проекта в мессенджере МАКС и до 11 мая отправить видеовизитку.

После проверки заявок модераторами участники будут приглашены в онлайн-акселератор. В нем эксперты из музеев, театров и медиа расскажут, как создавать живой и интересный контент о культуре.

Далее участникам предложат посещать культурные события и делиться впечатлениями на своей странице «ВКонтакте». Нужно опубликовать минимум три поста с отзывами и фотографиями, после чего отправить ссылки в чат-бот проекта.

15 сентября жюри выберет амбассадоров Пушкинской карты. Победители получат поддержку в продвижении и смогут в течение года бесплатно посещать культурные площадки по всей России.

В Министерстве культуры сообщили, что конкурс проходит при поддержке национального проекта «Семья». В его рамках молодые люди от 14 до 22 лет могут оформить Пушкинскую карту, на которую ежегодно начисляется 5 000 рублей для посещения театров, музеев, концертов и выставок. До 2 000 рублей из этой суммы можно использовать на билеты в кино.