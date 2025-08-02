Алжирский талант из «Бари»: кто такой Мехди Дорваль и чем он поможет «Рубину»

По информации «ТИ-Спорта», «Рубин» в ближайшее время должен заключить контракт с алжирским защитником Мехди Дорвалем. Футболист на этой неделе прибыл в Казань и даже побывал на недавнем кубковом матче казанцев против «Оренбурга». Подробнее о новичке «Рубина» – в нашем материале.





Фото: sscalciobari.it

«Когда ждать объявление Дорваля? Ждите. Но надо понимать, что мы тихие и медленные»

Эти слова главный тренер «Рубина» произнес вчера, когда на пресс-подходе журналисты замучили наставника казанцев вопросами о потенциальных новичках. Еще в начале июня Рашид Рахимов анонсировал сразу в нескольких интервью, что его команда нуждается в значительном усилении. Чтобы сделать так называемый шаг вперед, казанцам необходимо укрепить не одну и не две позиции. По нашим данным, актуальный запрос Рахимова – центральный защитник, центральный полузащитник, нападающий и латераль.

К первой декаде августа «Рубин» официально узаконил рабочие отношения лишь с дефом из Гондураса Денилем Мальдонадо. Защитник из Центральной Америки прибыл в Казань незадолго до начала чемпионата России. Однако в двух стартовых турах он не играл. По словам Рашида Рахимова, у защитника есть небольшая травма голеностопа. Да и физически после матчей КОНКАКАФ Мальдонадо подустал, поэтому главный тренер «Рубина» дал футболисту небольшой отдых. Когда точно состоится дебют игрока сборной Гондураса, пока непонятно.

Сможет ли «Рубин» в заключительный месяц лета подписать нападающего и центрального полузащитника, остается загадкой. Но вот с позицией правого латераля казанцы все-таки определились. 24-летний алжирец Мехди Дорваль, выступавший ранее за итальянский «Бари» в Серии Б, позавчера был замечен на кубковом матче «Рубина» против «Оренбурга». Как сообщил Рахимов корреспонденту «ТИ-Спорта», Дорваль в городе уже чуть ли не с начала недели. Футболист знакомится с Казанью, но об официальном подписании контракта с игроком клуб еще не объявлял.

«Вдруг ему Казань не понравится? Или база наша клубная. Может, передумает еще играть за «Рубин». Поэтому не объявляем», – шутил вчера Рашид Рахимов в разговоре с корреспондентом «ТИ-Спорта».

Дорваль пойдет по стопам Чуни или все-таки оправдает надежды?

Наверное, сейчас это главная тема для полемики между Рахимовым и руководством клуба. Год назад «Рубин» уже привозил одного футболиста из Италии – албанского нападающего Марвина Чуни. Балканец присоединился к команде примерно за 2 миллиона евро, перейдя из «Фрозиноне». Когда «Рубин» презентовал игрока, пресс-служба команды делала большой акцент на том, что Чуни – воспитанник мюнхенской «Баварии» и к тому же многопрофильный футболист. Сам Рашид Рахимов на одной из пресс-конференций говорил, что албанец одинаково неплох сразу на нескольких позициях.

По итогу талантов Чуни за год в «Рубине» так и не увидели. Футболист раздражал тренерский штаб своим непрофессионализмом, равнодушным отношением к делу. Помимо всего, нападающего постоянно преследовали травмы. В минувшем сезоне РПЛ Чуни отыграл всего 10 матчей (из них полных только два). Результативными действиями форвард за этот период не отметился.

Если говорить о Дорвале, то в футболе он прошел куда более сложный путь, нежели Чуни. К своим 24 годам алжирец поиграл лишь в низших дивизионах Франции и Италии. Тем не менее в прошедшем сезоне Серии Б в составе «Бари» он был очень хорош. Защитник отыграл в чемпионате 33 из 34 матчей, отличившись четырьмя голами и шестью результативными передачами.

Летом 2025 года Мехди Дорваль значился как самый дорогой футболист «Бари». Цена игрока, согласно порталу Transfermarkt, составляет 4 млн евро. Однако трансфер алжирца «Рубину» должен обойтись всего в 2,5 млн евро. Все дело в том, что в 2026 году контракт Дорваля с «Бари» истекал. Футболист так и так покинул бы итальянский клуб. Поэтому руководство «Бари» поступило прагматично – лучше уж за 2,5 млн, чем забесплатно.

Кого вытеснит из стартового состава «Рубина» Дорваль?

На протяжении всего прошлого сезона оборона была незыблемой линией «Рубина». Из-за дефицита футболистов Рашид Рахимов проводил минимальную ротацию в защите. Но в новом сезоне РПЛ, особенно с учетом приезда Мальдонадо, у главного тренера казанцев появляется выборка футболистов.

Родная позиция Дорваля – правый крайний защитник. То есть алжирец, по идее, должен стать прямым конкурентом Дмитрия Кабутова. В свой первый сезон под руководством Рахимова Кабутов был одним из лучших в составе «Рубина» по обостряющим действиям. Но в последнем сезоне Дмитрий немного сдал, поэтому в определенных матчах его замена напрашивалась. Но выйти вместо него было, по сути, некому.

Приезд Дорваля должен мотивировать возрастного латераля «Рубина» вернуться на былой уровень. Но и Илье Рожкову расслабляться тоже нельзя. Алжирец может запросто сыграть и слева, в этом плане он универсален. Когда Дорваль приступит к тренировочному процессу в «Рубине», станет понятно, где его видит Рашид Рахимов.