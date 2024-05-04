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Алжир запросил закрытое заседание СБ ООН по массовым захоронениям в секторе Газа
Алжир запросил проведение закрытого заседания в Совете безопасности ООН, посвященного массовым захоронениям в секторе Газа. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.
«Да, Алжир запросил закрытые консультации на эту тему», — подтвердил представитель ООН.
Ранее генсек организации Антониу Гутерриш призвал допустить независимых следователей к обнаруженным захоронениям для проведения расследования и установления обстоятельств смерти погибших.
Провести независимое расследование предложил и постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Массовые захоронения обнаружены в городе Хан-Юнис. После вывода из него израильской 98-й дивизии, сообщают СМИ, извлечены тела более 330 погибших палестинцев.
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