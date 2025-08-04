Альвир Аглуллин покинул пост директора МУП «Горкоммунхоз» в Набережных Челнах

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Директор МУП «Горкоммунхоз» Альвир Аглуллин покинул свой пост в связи с переходом на другую должность. Об этом сообщил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании в мэрии.

Аглуллин возглавил «Горкоммунхоз» в августе 2021 года. Градоначальник отметил его вклад в развитие предприятия, обеспечивающего пассажирские перевозки в городе.

«В период его руководства была создана хорошая, устойчивая структура. Это важное для города, социально значимое предприятие, которое занимается пассажирскими перевозками. По сути, с нуля сформирована новая материально-техническая база. Да, автобусы были закуплены с нашей помощью, но их эффективную работу нужно было грамотно организовать. Альвир Фуркатович и его команда сделали все, чтобы горожане получали эту услугу на должном уровне», – подчеркнул Магдеев.

Он поблагодарил Аглуллина за плодотворную совместную работу и выразил надежду, что предприятие продолжит развиваться.

«Впереди новые задачи по укреплению материально-технической базы. „Горкоммунхоз“ остается ключевым социальным предприятием города, и мы намерены его поддерживать и развивать. Период, когда предприятием руководил Альвир Фуркатович, был успешным. Искренне благодарим за вашу работу», – добавил мэр и вручил Аглуллину почетную грамоту.