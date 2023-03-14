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Альвина, Ландыш и Демьян возглавили топ самых редких имен новорожденных в Казани
За неделю с 6 по 12 марта в Казани родилось 348 детей: 208 мальчиков и 140 девочек. Об этом сообщает Управление ЗАГС столицы РТ.
В традиционный топ самых популярных имен новорожденных на этот раз вошли Марк, Максим, Тимур, Камиль, София, Амина, Ева и Камилла. Наиболее редкими же стали Демьян, Билал, Мансур, Альвина, Ландыш и Залина.
Самый крупный ребенок, родившийся на прошлой неделе, весил 4835 граммов, а самый маленький — 730 граммов.
Кроме того, сообщили в управлении, за прошедшие семь дней в Казани зарегистрировано 184 брака.
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