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Общество 14 марта 2023 12:37

Альвина, Ландыш и Демьян возглавили топ самых редких имен новорожденных в Казани

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За неделю с 6 по 12 марта в Казани родилось 348 детей: 208 мальчиков и 140 девочек. Об этом сообщает Управление ЗАГС столицы РТ.

В традиционный топ самых популярных имен новорожденных на этот раз вошли Марк, Максим, Тимур, Камиль, София, Амина, Ева и Камилла. Наиболее редкими же стали Демьян, Билал, Мансур, Альвина, Ландыш и Залина.

Самый крупный ребенок, родившийся на прошлой неделе, весил 4835 граммов, а самый маленький — 730 граммов.

Кроме того, сообщили в управлении, за прошедшие семь дней в Казани зарегистрировано 184 брака.

#имена новорожденных
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