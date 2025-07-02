Алвес перейдет в ЦСКА до конца недели

Фото: соцсети Сан Паулу

Матеус Алвес не тренируется со своей командой «Сан Паулу», поскольку уже ждет трансфер в московский ЦСКА. Об этом сообщает Globo.

По информации бразильского издания, «армейцы» все еще обсуждают детали сделки с бразильским клубом, а также сообщается, что трансфер может быть оформлен до конца текущей недели.

Ранее СМИ сообщали, что ЦСКА заплатит «Сан-Паулу» € 6 млн за переход атакующего полузащитника «Сан Паулу».

20-летний футболист выступает в составе взрослой команды «Сан-Паулу» с января 2025 года. Действующее трудовое соглашение полузащитника с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.