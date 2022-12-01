«Альтернатива западным капиталам»: Минниханов посетил первый офис исламского банкинга

В Казани начал работу первый в республике и стране банковский офис, работающий по стандартам исламского банкинга. В дальнейшем сеть планируют расширять, исходя из роста потребностей исламских предпринимателей. Президенту Татарстана первому показали все аспекты работы нового подразделения. Подробности – в репортаже «Татар-информа».

Оформленное по всем правилам шариата отделение банка расположилось в самом центре Казани на площади свыше 180 квадратных метров Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мусульмане республики получат банковские услуги по нормам шариата»

Первое в России отделение банка, оформленное по всем правилам шариата, расположилось в самом центре татарстанской столицы на площади свыше 180 квадратных метров. Гостей здесь встречают 6 сотрудников, а само помещение оформлено в уникальном восточном стиле: в концепции дизайна используется авторский орнамент, индивидуально разработанный художниками.

Рустама Минниханова провели по всем ключевым зонам отделения, рассказывая о ключевых параметрах его работы. Офис будет обслуживать розничных и корпоративных клиентов.

«На банковской полке здесь представлены продукты партнерского финансирования: мудараба (аналог доверительного управления активами), халяльные инвестиционные инструменты, торговое финансирование, банковская гарантия, платежные и текущие счета, а также расчетно-кассовое обслуживание и другие», – сообщили Президенту Татарстана представители банка.

Рустама Минниханова провели по всем ключевым зонам отделения, рассказывая о ключевых параметрах его работы Фото: president.tatarstan.ru

Минниханов высоко оценил проделанную работу, которая позволит всем желающим татарстанцам воспользоваться банковскими услугами по канонам шариата.

«Сегодня мы посетили первый офис компании, который будет работать по стандартам исламского банкинга. Это позволит мусульманам республики получать банковские услуги, соответствующие требованиям законодательства России и нормам шариата», – подчеркнул Минниханов.

Он напомнил, что именно Татарстан стал пилотным регионом по внедрению партнерского банкинга в России. Актуальность вопроса связана с тем, что в нашей стране наблюдается рост доли населения, исповедующего ислам. При этом республика относится к субъектам с традиционно высокой долей мусульманского населения, сочетая это с высоким развитием технологий, в том числе банковских сервисов. Поэтому с площадки Татарстана инновационный для России формат партнерского банкинга начнет распространение и в другие регионы страны.

«Россия придаёт большое значение укреплению дружественных связей с мусульманскими странами. Большая работа ведется по линии Группы стратегического видения „Россия – Исламский мир“, которую я возглавляю по поручению Президента РФ Владимира Путина. Перспективным направлением торгово-экономического сотрудничества является система исламского финансирования. Я считаю, что подобная модель может выступить в качестве альтернативы западным рынкам капитала и торговым площадкам», – обратился к участникам мероприятия Минниханов.

Рустам Минниханов: «Перспективным направлением торгово-экономического сотрудничества является система исламского финансирования» Фото: president.tatarstan.ru

«Выход исламских финансов на всю Россию начнется из Татарстана»

После завершения визита Президента республики с журналистами пообщались представители банка, которые более подробно рассказали о преимуществах партнерских финансов и запросах целевой аудитории этого продукта.

«Здесь клиентам будут предоставляться продукты и услуги, сертифицированные международными организациями, полностью соответствующие нормам шариата и нормам банковского законодательства России», – рассказал один из руководителей направления партнерского финансирования кредитного учреждения Бехнам Гурбан-Заде.

Бехнам Гурбан-Заде: «Офис в Татарстане является флагманом для всего рынка, именно с него начнется масштаб этого направления на всю Россию» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По его словам, подход к неукоснительному соблюдению норм шариата здесь поставлен на системную основу: исламским правилам соответствует вся операционная система отделения, все его бизнес-процессы, а также само помещение и его оформление. В частности, с клиентами здесь работают сотрудники в особой форме, созданной с учетом татарских национальных традиций.

«Офис в Татарстане является флагманом для всего рынка, именно с него начнется масштаб этого направления на всю Россию. После Татарстана мы планируем также выходить в остальные субъекты, ранее включенные в законопроект по интеграции партнерского финансирования на отдельных рынках», – подчеркнул спикер.

Для частных клиентов здесь доступны такие продукты, как «Амана» (счет, соответствующий нормам шариата), халяльная дебетовая карта, формат доверительного управления средствами «Халяльные инвестиции», денежные переводы, и другие возможности. Корпоративным клиентам в отделении предложат создать банковский счет по нормам шариата, заключить договор шариатского лизинга, воспользоваться финансированием застройщиков и рядом других продуктов.

Айдар Шагимарданов: «До сегодняшнего дня у нас не было возможности в полном формате и на 100 процентов осуществлять свою деятельность предпринимателя в рамках ислама» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сложно передать, насколько радостны предприниматели-мусульмане»

По словам президента Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ Айдара Шагимарданова, запрос российского исламского бизнеса на развитие партнерских финансов сложно переоценить. Поэтому данный сегмент банкинга будет активно развиваться и обязательно найдет своего клиента.

«Это не вопрос какого-либо отдельно взятого продукта. Речь идет в целом о принципе взаимодействия между исламским бизнесом и банковской системой государства. До сегодняшнего дня у нас такой возможности не было, в полном формате и на 100 процентов осуществлять свою деятельность предпринимателя в рамках ислама. И впервые, с открытием этого отделения, у нас появилась такая возможность. Сложно передать, насколько радостны предприниматели-мусульмане нашей страны», – поделился впечатлениями Шагимарданов.

Подход к неукоснительному соблюдению норм шариата поставлен на системную основу. С клиентами здесь работают сотрудники в особой форме, созданной с учетом татарских национальных традиций Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он добавил, что теперь отечественный исламский бизнес сможет активно пользоваться банкингом, соблюдая все требования шариата.

«Предприниматели смогут опробовать все продукты, перенести из других банков свои расчетные счета в данное отделение и внедрять эти решения в свою жизнь», – резюмировал Шагимарданов.

Напомним, что в сентябре председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков привез на Международный банковский форум в Казани долгожданную новость: в нижнюю палату Федерального Собрания внесен законопроект о проведении эксперимента по партнерскому финансированию. Он будет действовать на территории четырех регионов: Татарстана, Башкортостана, Дагестана и Чечни. Не исключается, что в будущем экспериментальная территория будет расширена.

Стартует эксперимент с 1 января 2023 года. Срок его проведения ограничен двумя годами. После этого экспертный совет, который создадут при Правительстве России, будет решать, нужно ли продолжать опыт. Комиссия также определит, какие изменения в законодательстве потребуются для развития исламского банкинга.

