«Альтернатива дорогому Стамбулу»: Татарстан и Европу связал прямой авиаперелет

Первый прямой рейс в Сербию вылетел накануне ночью из аэропорта «Казань» в Белград. Маршрут станет окном в Европу, большинство стран которой закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний. Насколько востребован перелет в Сербию и как открытие рейса скажется на ценах альтернативных транзитов – в обзоре «Татар-информа».

Из Казани в Белград запустили прямое авиасообщение. Первые рейсы показывают высокий спрос – загрузка самолета 100% на первый полет Фото: airserbia.com

«Прямое авиасообщение – это всегда укрепление связей»

Рейсы из Казани в Белград будут выполняться два раза в неделю — в понедельник и четверг по графику: вылет из Белграда в 18:00 и прибытие в Казань в 23:00, после чего самолет вылетает из Казани в 23:55 и прибывает в Белград в 3:05.

«Прямое авиасообщение – это всегда укрепление дружеских, культурных, туристических и деловых связей», – заявил заместитель министра транспорта Татарстана Айрат Садыков.

Первый рейс показал высокий спрос – на него были проданы все билеты. На последующие желающих тоже много – на ближайшие даты большая загруженность, сказали в пресс-службе аэропорта «Казань».

Генеральный директор аэропорта Сергей Романцов отметил, что нынешний график полетов будет действовать до конца октября, с ноября самолеты будут курсировать по пятницам и воскресеньям.

«Количество рейсов сохранится до летнего периода 2023 года, после чего авиакомпания будет принимать решение - увеличить число полетов в неделю или нет. Я думаю, что их число вырастет», - добавил он.

Рамиль Мифтахов: «Нынешний рейс станет альтернативой Turkish Airlines и позволит жителям Татарстана летать в Европу по нормальным ценам» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Рейс позволит летать в Европу по нормальным ценам»

«Будем надеяться, что рейсов в неделю станет больше, потому что спрос на них точно будет. Конечно, если спрос вырастет, то может увеличится и цена, но я надеюсь, что все-таки изменится количество рейсов, а не стоимость перелета», – прокомментировал глава ассоциации туристических операторов Татарстана Рамиль Мифтахов.

Он отмечает, что новый рейс в европейском направлении востребован по нескольким причинам:

Цена билета по сравнению с турецкими линиями ниже в 2-3 раза.

Он летает два раза в неделю и есть возможность выбрать нужное количество времени на тур – четыре ночи, неделю, 10 дней и так далее.

Из Белграда можно пересесть на рейсы, которые выполняются по всей Европе.

Существенная экономия времени на полете.

«Нынешний рейс станет альтернативой Turkish Airlines и позволит жителям Татарстана летать в Европу по нормальным ценам», – добавил эксперт.

В пресс-службе казанского аэропорта отметили, что прямой перелет позволит существенно сэкономить. Время в пути составит всего 4 часа Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В это узкое “горлышко” полезут все»

«Раньше, в доковидные года, мы имели намного больше транзитных направлений в Европу, чем сейчас. Сегодня у нас практически один коридор – это Стамбул, а сейчас открывается еще и Сербия. В итоге, вместо 10-12 узлов мы имеем только два. И, естественно, в это узкое “горлышко” все полезут, особенно учитывая выросшие в 2-3 раза цены на перелет в Стамбул», – заявил генеральный директор агентства по продаже билетов AVT Азамат Сабиров.

В пресс-службе казанского аэропорта отметили, что прямой перелет позволит существенно сэкономить. Так, стоимость билета на сайте авиакомпании AirSerbia из Казани в Белград в октябре начинается от 27,9 тыс. рублей, а в обратную сторону цены стартуют от 21,8 тыс. рублей. В ноябре цены на билеты несколько ниже – 38,7 тыс. рублей в оба конца, а в декабре можно найти за 35,8 тыс. рублей.

Время в пути составит 4 часа – намного меньше, чем через альтернативные пути с пересадками.

«Прогнозировать загруженность, востребованность рейса пока весьма трудно, но в целом Сербия очень перспективное направление – некая альтернатива дорогому Стамбулу и транзит в Европу», – добавил Сабиров.

Стоит отметить, что в прошлые годы из Казани были рейсы в Хельсинки, Прагу, Будапешт, Ригу, Франкфурт-на-Майне, но сейчас они не выполняются. Однако ни в одном из перечисленных случаев не было 100% продажи билетов на первый рейс, что говорит об огромной перспективе нового направления, отметили в пресс-службе аэропорта.

Турецкие линии будут наблюдать уменьшение потока, из-за чего им придется снизить цены на перелеты Фото: turkishairlines.com

«Авиакомпания Turkish Airlines будет вынуждена снизить цены на перелеты»

Открытие нового направления может сказаться на стоимости перелета турецкими авиалиниями, считает генеральный директор магазина путешествий Companion SP Сергей Пасечник.

«Турецкие линии будут наблюдать уменьшение потока, из-за чего им придется снизить цены на перелеты», – заявил он.

Пасечник добавил, что из-за сложностей с получением визы со временем поток желающих попасть в Европу через Белград может уменьшиться, но, скорее всего, это будет временным явлением.

«Действие европейских виз у людей будет заканчиваться, из-за чего уменьшится и количество возможностей для путешествий. Однако, со временем люди подстроятся, как это и происходит обычно», – сказал эксперт.

При этом он не исключает возможности закрытия прямого перелета из-за влияния санкций, но считает такой вариант развития событий маловероятным.

«Все зависит от событий спецоперации: как долго все это будет длиться. Зима уже близко, и непонятно, что Европа решит делать. Однако, если такой рейс запустили, то вряд ли он перестанет существовать в ближайшее время», – заключил Пасечник.

Фото на анонсе: airserbia.com