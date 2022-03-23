Альтернатива Booking и Airbnb: путешествуйте чаще с картой OneTwoTrip от Ак Барс Банка

Зарубежные сервисы для поиска жилья Booking и Airbnb приостановили работу в России, но путешественникам по-прежнему доступны отечественные площадки. Сравни.ру представил топ-8 российских альтернатив по бронированию жилья, в числе которых — сервис для планирования путешествий OneTwoTrip. Компания 7 лет развивает отельное направление, собрав за это время огромную базу гостиниц по всему миру.

Сервис позволяет бронировать отели, апартаменты, гостиницы и хостелы в России и за границей, оплачивая их картами российских банков онлайн. Для этого нужно выбрать отель, воспользовавшись фильтром «Оплата сейчас». Как только деньги спишутся с карты, в личном кабинете появятся данные о бронировании — и на месте платить уже ничего не нужно.

На OneTwoTrip можно также бронировать билеты на самолеты, поезда и автобусы, выбирать экскурсии и арендовать автомобили. За заказы начисляются трипкоины — баллы программы лояльности (1 трипкоин равен 1 рублю). Ими можно оплачивать будущие путешествия. Если оформить виртуальную карту OneTwoTrip от Ак Барс Банка и оплачивать ей заказы, можно получить до 15% трипкоинами за бронирование отелей, до 10% за покупку билетов на поезд и до 8% за покупку авиабилетов. За все остальные транзакции по карте, совершённые вне сервиса, начисляется 1% кэшбэка.