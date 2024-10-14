Алтайское предприятие заменило немецкие топливные системы для «КАМАЗов»

Алтайский завод прецизионных изделий начинает серийно производить топливные системы для «КАМАЗов». У предприятия Барнаула получилось заменить топливные немецкие и китайские системы, поставляемые на отечественную технику, пишут «Известия».

Теперь предприятие выпускает топливную аппаратуру Common Rail, хотя раньше на дизельных силовых агрегатах была установлена система от Bosch. Отечественные «аналоги» поставят на заводы в Набережных Челнах и Тутаеве, где производят «КАМАЗовские» двигатели. Еще российскую аппаратуру направят на МАЗ и «Урал». В созданный проект инвестировали более 1,5 млрд рублей, из которых 1,2 млрд выделил фонд развития промышленности (ФРП).

Как пишут авторы материала, запуск второй очереди производства топливных систем Altay Common Rail (ACR) в 2024-м помог целиком заместить аппаратуру производства Германии. По словам руководителя пресс-службы челнинского предприятия Олега Афанасьева, благодаря запуску производства ACR завод стал меньше зависеть от импортных поставок. Сейчас, продолжает спикер, на заводе собирают 5−10 тыс. моторов Р6, но скоро эту цифру доведут до 20 тыс.

«Потенциал предприятия — до 40 тыс. штук в год», — отметил в заключении Афанасьев.