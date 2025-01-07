Алсу Тимергалина: «Я бы сейчас села с папой и поговорила»

О том, как студент физмата был арестован по 58-й статье и получил «второе высшее» в спецлечебнице, о родстве с Аязом Гилязовым и о работе художника в журналистике в интервью «Татар-информу» рассказала член Союзов художников Татарстана и России Алсу Тимергалина – дочь писателя-фантаста Адлера Тимергалина.





Алсу Тимергалина с 2013 года занимается популяризацией творческого и научного наследия своего отца – писателя-фантаста Адлера Тимергалина

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

С дочерью Адлера Тимергалина Алсу Тимергалиной мы встретились в канун Нового года в одной из художественных мастерских Союза художников. Алсу Адлеровна – член союзов художников Татарстана и России, заслуженный деятель искусств РТ. Ее творческие ниши: книжная графика, живопись, декоративно-прикладное искусство, керамика. С 1989 года ее графические и живописные работы приобретались музеями Татарстана, НКЦ «Казань», они присутствуют в коллекции международной организации ТЮРКСОЙ, в представительстве России в Турции, а также в частных коллекциях в России, Германии, Испании, Южной Корее. С 2013 года занимается популяризацией творческого и научного наследия своего отца.

Писатель-фантаст Адлер Тимергалин Источник фото: 100tatarstan.ru. Художник Алсу Тимергалина

«В психбольнице отец набирался знаний от «неблагонадежной» профессуры»

— Алсу, в какой момент вы начали заниматься популяризацией творчества своего отца?

— Папа был коллекционером, он собирал словари, научно-популярную литературу, занимался переводами. Вся квартира была заставлена книгами. Он умел находить дефицитные издания, собрал, например, все тома словаря Брокгауза и Ефрона! Папа очень любил Рэя Брэдбери, Клиффорда Саймака. У него был маленький шкафчик с серией зарубежной фантастики. Конечно, были книги и наших фантастов – Ивана Ефремова, Александра Беляева и других. Все это он давал мне читать.

Папа обожал космос. Позже, когда я приходила к нему в гости, он встречал меня какой-нибудь новой фотографией Марса, всегда находил что-то интересное в интернете. Он освоил компьютер почти сразу, как только они появились. И все, что появлялось нового о космосе, он мне с удовольствием рассказывал, это было для него настоящим открытием.

В рассказах отца очень много подлинно научного, для многих татарских писателей такой уровень знаний был в те времена недостижимой вершиной. Когда он отбывал наказание в психической больнице, он был молод и впитывал все, как губка. Он же общался там с «неблагонадежной» профессурой, набирался знаний и опыта. Видимо, светила нашли в нем благодарного слушателя.

Познания папы в биологии нашли отражение в одном из его рассказов – «Ерак планетада» («На далекой планете», – прим. Т-и), где земляне попадают на планету с разумными деревьями. В Татарстане сейчас нашлись ребята, которые сделали по этому произведению тизер 3D-мультфильма. Айнур Давлетов подавал этот проект на питчинг фестиваля «Алтын минбар», они были очень близки к победе, но, к сожалению, на этот раз не вышло.

У меня хранится папина книга, подписанная его рукой: «Алсуга әтисеннән» (Алсу от папы, – прим. Т-и). В детстве я не умела читать на татарском, а вот когда папа ушел в 2013 году, я открыла его компьютер.

«Миллият сүзлеге» — дело всей его жизни» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

— И что интересного там нашли?

— Папа был удивительным человеком. Наверное, он считал, что его наследие как-то само собой будет издано. И когда я открыла его компьютер, то увидела папки с прозой и с его толковым словарем «Миллият сүзлеге» — делом всей его жизни. В 2017 году в Татарском книжном издательстве тиражом 3 тысячи экземпляров вышел первый том этого словаря.

В ТКИ выпустили и двухтомник отца, где впервые вышла его публицистика. Сейчас Гаухар Магдеева переводит часть этой публицистики на русский язык, и я надеюсь, что выйдет новая книга. Обратилась по этому поводу в Союз писателей РТ, они эту идею поддержали.

Жаль, что занялась творчеством Адлера Тимергалина только после того, как его не стало. Сейчас я бы села с ним и поговорила…

«Папа всегда был очень увлечен физикой и астрономией» Фото предоставлено автором

«После смерти Сталина его выпустили, но доучиться в Казани не дали»

— А за что он все-таки был арестован?

— Первый курс он окончил, а на втором, видимо, были волнения в университете. Он написал листовки антисталинского содержания от руки на тетрадных листах на русском и татарском языках, писатель Рафаэль Мустафин своими глазами видел их в архивах. Папу увезли прямо с улицы возле Колхозного рынка. Потом его посадили в холодный карцер. Стоял 40-градусный мороз, и там он простудил свои легкие.

Он находился под следствием, родственники и друзья предпринимали меры, чтобы его спасти. Психушка, куда его потом отправили, по факту была спасением. Там он, можно сказать, получил второе образование.

После смерти Сталина папу выпустили, но доучиться в Казани не дали, пришлось уехать в Ташкент и окончить физмат там. На отлично. Диплом у него интересный — дата окончания есть, а даты поступления нет. Но права работать в Казани у него не было, поэтому в поселке Юдино он вел кружок юных техников.

Фото предоставлено автором

— Все же вашему отцу повезло…

— Потому что Камиль бабай, его отец, был во время войны вторым секретарем райкома в Сарманово, потом председателем колхоза. Я сейчас собираю фотографии из семейного архива, дедушка там в Москве всегда в гуще людей. И он как-то повлиял, чтобы папу не посадили, спрятал его в психушку.

Папа всегда был очень увлечен физикой и астрономией, он работал в издательстве, в научно-технической редакции редактировал учебники физики и математики на татарском языке. Он был не просто редактором, но и консультантом по научным вопросам, потому что обладал энциклопедическими знаниями. Эрудиция и позволила ему создать «Миллият сүзлеге». Я в технике совсем ничего не понимаю, в отличие, кстати, от моего сводного брата, который с техникой на «ты».

«Папа был не просто редактором, но и консультантом по научным вопросам, потому что обладал энциклопедическими знаниями» Источник фото: vk.com/tatarfantast

«Одна комната была нашей, а две других принадлежали семье внучки Галиаскара Камала»

— У вас есть сводный брат?

— Когда папа вернулся из Ташкента, он работал в родной школе в Сарманово, где директором был Камиль бабай, тоже учитель физики. Там он познакомился с моей мамой. Кстати, школа эта теперь носит имя Адлера Тимергалина, в ней учатся более 500 детей.

Я родилась в 1960 году, а спустя пять лет родители разошлись. Потом у папы была вторая семья, в которой родился брат, но просуществовала она тоже недолго.

Когда я родилась, папа уже работал в казанском издательстве, им дали комнату на улице Воровского. Это была хрущевка, трехкомнатная квартира на первом этаже, где одна комната, смежная с кухней, была нашей, а две других принадлежали семье врача Диляры апа Даутовой, дочери Анаса Камала – сына Галиаскара Камала. У них всегда было много творческих людей. Помню, к ним приходил оперный певец Нияз Даутов, гостил Мударрис Аглямов.

— Ваша мама имеет отношение к роду Гилязовых?

— Да, Лира Махуповна Гилязова — двоюродная сестра писателя Аяза Гилязова. Их отцы, Махубрахман и Мирсаид, были родными братьями. Дед со стороны мамы окончил медресе «Мухаммадия», играл на скрипке, как говорит Накия апа Гилязова, был очень образованным человеком. Несмотря на то что дед был директором школы и имел бронь, он ушел на фронт и в 1942 году на Северном Кавказе пропал без вести. А бабушка Кашифа работала в школе в Сарманово, преподавала в начальных классах.

Мама окончила географический факультет, потом — Высшую партийную школу. И шла именно по партийной линии. Каждое лето я проводила у бабушки в деревне, там были огромный сад и хороший дом. С деревенскими детьми в ту пору мы на весь день уходили на речку.

«Из девочек, с которыми я училась и потом поступила в художественное училище, по профессии работаю только я». Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Из девочек, с которыми поступила в художественное училище, по профессии работаю только я»

— Как вы стали художником?

— Папа любил рисовать, у меня долго хранились его рисунки — цветы, нарисованные карандашами. Дядя со стороны мамы тоже увлекался рисованием и фотографией. Он подарил мне первый этюдник с масляными красками. В Сарманово они писали лозунги, тогда это было делом прибыльным, наглядной агитации советская власть уделяла большое внимание.

А меня мама привела в художественную школу на проспекте Ибрагимова к лучшему педагогу по ИЗО Рашиду Тухватуллину. Об этом периоде у меня остались очень теплые воспоминания. Рашид Абдрахманович умел работать с детьми, с ним было весело. Он читал нам рассказы Драгунского, мы покатывались со смеху, а потом делали к ним иллюстрации. Мне нравились уроки композиции. Еще он ставил нам очень сложные постановки, это тоже было интересно. Тогда краски и кисти давали в школе бесплатно, такой был коммунизм. У меня хорошо шла акварель, я до сих пор делаю иллюстрации к детским книгам акварелью. Она не у всех идет, а мне очень нравится. В художественной школе в основном работают гуашью, потому что ее легко переписать. А акварель такой возможности не дает. Так что спасибо моему педагогу.

Из девочек, с которыми я училась и потом поступила в художественное училище, по профессии работаю только я.

«У меня хорошо шла акварель, я до сих пор делаю иллюстрации к детским книгам акварелью. Она не у всех идет, а мне очень нравится» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

— Как вы начали работать в СМИ?

— Я начала с обложек в книжном издательстве. Там был цех, где ретушировали черно-белые фотографии. Надо было отрисовывать их тушью и белилами. И я сначала училась у опытных ретушеров. По тем временам платили неплохо — 8 рублей за фото. Потом я оформляла гуашью поэтические сборники татарских поэтов. Тогда все делалось вручную.

Я сотрудничала с газетами, журналом «Казан утлары». Делала иллюстрации к альманаху «Идел», а в 1989 году, когда открылся литературный молодежный журнал «Идель», меня пригласили туда в качестве художественного редактора. С теплотой вспоминаю эту работу — атмосфера в редакции была очень сильная, творческая.

Фото предоставлено автором

Тимергалин Адлер Камилович — татарский советский писатель-фантаст.



Родился 1 января 1931 года в деревне Старый Мензелябаш Сармановского района ТАССР.



В январе 1950 года, будучи студентом второго курса отделения астрономии физико-математического факультета Казанского государственного университета, был арестован по 58-й статье за «изготовление и распространение повстанческих листовок в местах массового скопления людей» и осужден судебной коллегией Верховного суда ТАССР на принудительное лечение со строгой изоляцией в психической больнице. В августе 1951 года был передан на попечение родных под врачебный надзор. Реабилитирован 25 февраля 1997 года.



Уехав в 1952 году в Ташкент, окончил там физико-математический факультет педагогического института, затем преподавал в Старо-Мензелябашской школе, руководил научно-техническим кружком в Доме пионеров в поселке Юдино, исполнял обязанности редактора научно-технической литературы в Татарском книжном издательстве.



Первый рассказ А. Тимергалина увидел свет в 1959 году, первый сборник был издан в 1960-м. В советское время было издано около десятка его книг. Известен и как автор небольших юмористических рассказов, фельетонов и серьезных работ, относящихся к языкознанию. Переводчик некоторых произведений русских писателей-фантастов на татарский язык. Заслуженный работник культуры ТАССР.

Ушел из жизни 16 января 2013 года.