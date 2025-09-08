Алсу, Клава Кока и «Дискотека Авария» выступят у «Чаши» в день выборов

В воскресенье, 14 сентября, на площади у Центра семьи «Казан» пройдет фестиваль «Всей семьей на выборы!».

Хедлайнерами концерта станут звезды российской эстрады – Алсу, Клава Кока и группа «Дискотека Авария». Вместе с ними на сцену выйдут ведущие исполнители Татарстана – Гузель Уразова, Фирдус Тямаев, Салават Фатхетдинов и другие популярные артисты. Об этом на деловом понедельнике рассказал руководитель аппарата исполкома Казани Булат Алеев.

Жителей и гостей города ждет яркое музыкальное шоу с участием любимых исполнителей федерального и республиканского масштаба.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).

На выборах депутатов представительных органов местного самоуправления зарегистрировано свыше 11 тыс. кандидатов.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев, «Татар-информ»