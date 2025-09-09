Алсу, Клава Кока и «Дискотека Авария» выступят на фестивале «Всей семьей на выборы!»

Фестиваль «Всей семьей на выборы!» пройдет в Единый день голосования в Казани, у центра семьи «Казан». Хедлайнерами концерта станут звезды российской эстрады – Алсу, Клава Кока и группа «Дискотека Авария». Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

«Площадка будет доступна с 14:00. Вход на нее будет организован по пригласительным билетам в виде браслетов, которые будут выдаваться гражданам при осуществлении своего избирательного права», – отметил он.

На браслетах, которые будут выдаваться на избирательных участках, будет написано: «Всей семьей на выборы!» Концерт будет транслироваться на телеканале «ТНВ».

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Культурная программа на сцене начнется в 15:00. Выступят всем известные казанские исполнители «Just brass», блок татарстанской эстрады, в числе которых любимцы зрителей Гузель Уразова и Фирдус Тямаев представят сольную программу. Салават Фатхетдинов исполнит всем известные любимые песни, в числе которых "Мин Яратам сине, Татарстан"», – отметил Абзалов.

Кроме того, в этот день будут представлены несколько участников «Новой волны», которая прошла в Казани, – Елена Фрейман, фолк-группа «Оберег». Своими выступлениями казанцев порадуют известная группа «Волга-Волга» и капелла Дмитрия Железнова. Приедут артисты российской эстрады – певица Алсу, Клава Кока, «Дискотека Авария».

«Будет хороший блок патриотического направления. Ребята – участники СВО – группа "Добробат" представит свои композиции. Ребята, которые возят гуманитарный груз, – группа "Хорошее настроение"», – сказал Абзалов.

Во время концерта развернется площадка «Щит и меч Татарстана», где будет представлен стенд армии России. Также пройдут мастер-классы народов Татарстана. К примеру, по изготовлению тюбетейки. Для детей будут работать артисты уличного театра и аниматоры.

«Конечно, на площадке будет вкусная еда, гастрономическое изобилие, блюда татарской и русской кухни», – добавил Азат Абзалов.

Он пригласил всех казанцев после голосования на праздничный концерт.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).