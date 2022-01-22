Алсу Асадуллина: Считаю, что все дети из Татарстана должны увидеть «Свет далекой звезды»

В арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» прошел спектакль «Свет далекой звезды» по мотивам жизни и творчества классика татарской литературы, лауреата Государственной премии РТ им. Г. Тукая Хасана Туфана.

«Будучи татарином, меня всегда интересовала родная культура, а когда стал старше, меня стало занимать ее будущее. Подобные постановки дают надежду, что татарская культура будет жить благодаря такой молодежи. Я счастлив, что в развитии татарской культуры заинтересовано и руководство нашей страны, которое позволяет заниматься нам нашей деятельностью», – поделился мнением артист труппы арт-резиденции Рамиль Айметдинов.

Фото: © Владимир Васильев

Постановку посетила заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

«Очень трогательная история, безумно талантливо и эмоционально сделанная. Лично для меня открылись новые грани поэта Хасана Туфана», – рассказала она.

Асадуллина отметила, что благодаря спектаклю она переосмыслила жизнь и творчество людей, творивших в то время.

«Спектакль действительно трогает за душу – кто-то сидел рядом со мной и плакал во время показа. Считаю, что все дети Татарстана должны увидеть это. Чтобы наконец начать ценить то, в каких условиях мы нынче живем. Учитывая, что благодаря “Пушкинской карте” у них есть возможность сделать это, не тратя свои сбережения», – заметила замглавы ведомства.

Фото: © Владимир Васильев

Она также подчеркнула, что очень рада существованию в Казани арт-резиденции – площадки, где «талантливая молодежь может проявить себя, а зрители – вдохновиться их примером».

Напомним, за эту работу над спектаклем взялся заслуженный деятель искусств РТ, заслуженный артист РФ Рашид Загидуллин, известный казанцам также как экс-главный режиссер Татарского государственного театра драмы и комедии им. К. Тинчурина. По словам самого режиссера, чтобы передать смысл постановки, он выбрал жанр притчи, который является способом художественного осмысления действительности в контексте общечеловеческих гуманистических ценностей.

Следующий показ спектакля «Свет далекой звезды» состоится 18 февраля.