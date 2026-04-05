Алсу Абульханова: «Мы называем себя «бешеная итальянская семья»

Как народная артистка Татарстана Алсу Абульханова относится к раздаче артистам почетных званий? Почему ей хочется держаться подальше от Гульнары Тимержановой? Какими, по ее мнению, должны быть настоящий мужчина и хорошая свекровь? Об этом «Интертат» поговорил с певицей перед ее сольным концертом в казанской «Пирамиде».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Стараюсь думать так: если артисту дали почетное звание – значит, заслужил»

– В последнее время артистам очень часто дают почетные звания. Не снижает ли это ценность этих званий?

– Мне кажется, в одних случаях снижает, а в других нет. Во-первых, это зависит от того, кому дают звание. Во-вторых, я стараюсь не осуждать это явление, потому что мы не видим труд человека, не были в его шкуре. Мы не знаем, где он ходил, что делал, в каких мероприятиях участвовал. Некоторые любят строго так спросить: «Почему ему дали звание?» А я стараюсь придерживаться мнения, что если дали – значит, заслужил.

Например, есть звания заслуженного работника сельского хозяйства, работника культуры, повара. Мы же не знаем, сколько хлеба этот повар испек. Каждый человек сам знает свой труд.

– Звания дают и совсем молодым певцам, а например, у Альфины Азгамовой, которая уже много лет на сцене, его нет. Как вы к этому относитесь?

– Во-первых, мне очень жаль, что это так. Во-вторых, это зависит и от самого артиста. Альфина апа скромный человек, она не из тех, кто выпячивает себя, ходит и говорит «я, я!». Хотя у нее много поклонников и слушателей.

Звание просто так не дают, у него есть свои критерии. Нужно собрать много документов, показать свою работу. Возможно, она не ходит и не показывает.

«Уже готовлю себя к роли свекрови»

– Вы очень красивая, стройная. Мужчины часто обращают на вас внимание?

– Спасибо за комплимент. Только вот женщины больше обращают на меня внимание, чем мужчины.

– Муж у вас не ревнивый?

– Нет. Он всегда рядом со мной, сейчас тоже помогает. Мы вместе 22 года, он очень хорошо меня понимает. Знает, как я веду себя в разных ситуациях, на кого смотрю или не смотрю, что мне нравится, что мне нужно. И знает, что я не из тех, кто высматривает какую-то ерунду по сторонам.

– Хороший мужчина – какой он, по-вашему?

– Такой, как мой муж. Он не мелочится с женщиной, не возвращает ей каждое слово, не проверяет, где ходила, что надела. Для меня мой муж и есть настоящий мужчина. Хочу, чтобы оба моих сына были на него похожи.

– Ваши сыновья тянутся к творчеству?

– Старший учится в Москве на актера театра. Он выступал на моем прошлом концерте. А второму сыну 14 лет, он тоже вроде бы тянется к творчеству, но он еще маленький, не нашел свой путь. Но я бы не хотела, чтобы он стал певцом. По-моему, эта профессия мужчине не подходит. Женщине что: нарядилась, вышла, спела – и все. За собой никого вести не нужно. А мужчинам нужно кормить семью. В творчестве они очень редко устраиваются на денежные места.

– В одном из интервью вы сказали, что семья для вас на первом месте. В чем секрет крепкой дружной семьи?

– Не знаю, мы называем себя «бешеная итальянская семья». Бывает, что и кричим друг на друга, но через две минуты все забываем. До серьезного никогда не доходило, не сглазить бы. Муж все обращает в шутку, иногда я даже злюсь на это.

– Он совсем не против того, что вы занимаетесь творчеством?

– Нет, он, наоборот, ругает меня: «Почему не заказываешь песни, не снимаешь клипы? Это же твоя профессия». Хотя сам очень далек от творчества.

– Мечтаете еще раз стать мамой? Вы ведь говорили, что хотите родить девочку.

– Да, очень мечтаю, но мне уже поздновато, наверное. Если бы женщины могли рожать в 60 лет, я бы и в этом возрасте родила. Но время берет свое.

– Вы же будете хорошей свекровью вашим невесткам?

– Не знаю, не знаю. Я резковатая, но к роли свекрови готовлю себя уже сейчас. Говорю себе: «Самое главное – не лезь куда не просят». Даже если невестка будет солить огурцы в ванне или протянет веревку в зале и развесит там белье – мне нет дела до этого.

«С Гульнарой Тимержановой мы не враги. Но хочу держаться от нее подальше»

– Планируете еще выпускать песни на русском языке?

– Да, Алла бирса, есть такое в планах. Сегодня на концерте прозвучат песни на татарском, русском, итальянском языках, будет и фольклор.

– Сколько языков вы знаете?

– Не то чтобы знаю, но пою на многих – на французском, турецком, татарском, русском. Могу поддержать простой разговор на английском, знаю русский и татарский. В консерватории изучала итальянский. Один парень из Казахстана написал для меня песню на уйгурском языке. Сказал: «Алсу, если споешь на уйгурском, тебя будут слушать не только в Казахстане, уйгуров очень много». Только к этому концерту я не успела ее подготовить.

– Вы как-то сказали, что вам не нравится, как поет Гульнара Тимержанова. Это все еще так? В каких отношениях вы с этой артисткой?

– У нас нет отношений. Я никогда не отказываюсь от своих слов, раз сказала, значит, так и есть. Что бы мне ни писали и ни говорили, свое мнение не поменяю.

– А вообще у вас много друзей на эстраде?

– Слава богу, много. С Гульнарой Тимержановой мы тоже не враги. Просто она дала несколько интервью, в которых наговорила неправильных вещей. Ну, сама знает, наверное, пусть думает по-своему. Рассказывала, что ходила в гости, чаи пила. Не было такого никогда в жизни, да и не нужно. Хочу быть подальше от Гульнары Тимержановой.

Фирюза Гиниятова, Intertat, перевод с татарского