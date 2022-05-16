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Ру Тат
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Спорт
16 мая 2022  11:12

Алсу Абдуллина победила в Кубке Англии в составе лондонского «Челси»

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Алсу Абдуллина из Татарстана стала обладателем Кубка Англии по женскому футболу в составе лондонского «Челси».

Ее команда в финальной игре турнира вырвала победу (3:2) в дополнительное время у «Манчестер Сити». Абдуллина всю игру провела в запасе.

Ранее Абдуллина стала чемпионом Англии сезона-2021/2022. Отметим, что «Челси» побеждает в чемпионате третий раз подряд. На счету татарстанской футболистки 10 матчей в составе лондонского клуба во всех турнирах.

Напомним, уроженка Азнакаевского района Абдуллина перешла в «Челси» из московского «Локомотива» в декабре прошлого года. Ее контракт рассчитан до 2024 года.

#челси #женский футбол
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