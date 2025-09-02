Альпиниста, пропавшего на хребте Аибга в Сочи, ищут вторые сутки

В Сочи уже вторые сутки не могут найти альпиниста, который пропал в районе хребта Аибга. Как сообщает ТАСС, его поиски ведутся на высоте более 1700 метров.

58-летний житель Сочи отстал от группы во время спуска 31 августа. Когда остальные участники похода заметили его исчезновение, они попытались найти его сами, но безуспешно.

В МЧС отметили, что группа не регистрировала свой поход. В ходе поисковых работ 1 сентября спасателям не удалось обнаружить следов пропавшего. В операции задействованы 10 спасателей и 3 единицы техники.