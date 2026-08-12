Альпийская романтика Коростелева и Непряевой, рок Большунова: что в летних лыжах

Пока Савелий Коростелёв и Дарья Непряева покоряют Швейцарию, совмещая романтический отдых с победой на забеге, Александр Большунов разносит FIS и впервые задумывается об уходе из спорта, а эксперты вновь спорят о затянувшемся бане россиян. Главные сюжеты лыжного межсезонья — в обзоре от «ТИ-Спорта».





Фото: из личного архива Дарьи Непряевой

Альпийские свидания на максималках: как Коростелёв и Непряева совместили романтику с разгромом швейцарских бегунов

Пока основная часть лыжной элиты монотонно наматывает тренировочные километры на привычных базах, самая яркая и обсуждаемая молодая пара российских лыжных гонок продолжает превращать межсезонье в увлекательный романтический сериал. Татарстанские лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева наглядно демонстрируют своим поклонникам, что конфетно-букетный период — это не только совместное романтичное распитие «Просекко» на фоне заката у воды на Мальдивах, и отличный повод для активного спортивного туризма.

Вслед за расслабленными поездками в жаркие теплые края, где влюбленные успели порадовать своих подписчиков ярким пляжным контентом, сладкая парочка переместилась в прохладную европейскую идиллию. Их выбор пал на фешенебельный швейцарский Санкт-Мориц — довольно элитную локацию, где живописные горные высоты, природа и чистый воздух создают шикарный антураж для наслаждения обществом друг друга вдали от суеты.

Но привычки берут своё даже на фоне альпийской романтики: отдыхать исключительно в пассивном режиме наши топовые спортсмены категорически не приемлют. Чтобы поддержать соревновательный тонус, проверить текущую физическую форму и заодно необычно развлечься, лыжники решили заглянуть на местный любительский забег Run Pontresina. Дистанция в 10,4 километра с приличным набором высоты в 180 метров по швейцарским холмам для обычного человека звучит как серьезное испытание, требующее подготовки, но для лидеров национальной сборной России это оказалось не более чем бодрящей утренней пробежкой.

Результат спонтанного участия предсказуемо обернулся тотальным доминированием отечественной школы циклических видов спорта над расслабленными европейскими любителями, которые явно не ожидали встретить на старте машин такого калибра. Савелий Коростелёв играючи, на классе, забрал золото в мужском зачёте, преодолев трассу за 34 минуты и 38,2 секунды. Своего ближайшего преследователя он опередил на 11,9 секунды — ровно настолько, чтобы не изматывать себя, но убедительно застолбить первую строчку. Непряева поддержала победный почин возлюбленного ещё более эффектно и безжалостно к конкуренткам. Ее итоговое время составило 38 минут 58,3 секунды, а итоговый отрыв от серебряного призера достиг феноменальных двух с половиной минут. Соперницам оставалось лишь обреченно глотать пыль из-под кроссовок российской лыжницы.

Савелий Коростелев

Фото: личный архив Дарьи Непряевой

Совмещать элитный европейский отдых с поддержанием топовой формы и коллекционированием золотых медалей — особый вид спортивного искусства. Сладкая парочка доказывает, что настоящая любовь заставляет бежать в гору быстрее любых соперников.

Кризис Короля лыж: Большунов громит FIS и задумывается об уходе на фоне отказов

А Александр Большунов, похоже, подошел к критической точке в своей профессиональной карьере. Затянувшаяся спортивная изоляция и бесконечные бюрократические барьеры серъезно ударили по психологическому состоянию трехкратного олимпийского чемпиона. В своем недавнем эмоциональном интервью агентству РИА Новости Большунов не стал скрывать накопившегося разочарования и обрушился с довольно жесткой критикой на Международную федерацию лыжного спорта (FIS). Спортсмен откровенно признался в глубоком личном кризисе, усталости от неопределенности и стремительной потере соревновательной мотивации.

Ситуация накалилась до такой степени, что «Король лыж» впервые публично и всерьез заговорил о возможном уходе из большого спорта.

«Есть желание бросить всё и остаться с семьей. Хочется находиться рядом с женой и дочками. Но я рад, что в такой период смог выделить время, чтобы провести его с близкими. Помочь жене. Чтобы Ане было поспокойнее. Слава богу, всё получилось, как планировали. Очень рад. Да, хорошие тренировки делать не всегда получалось. Но намного важнее было быть рядом с женой», — заявил Большунов.

Особое возмущение Большунова вызвал процесс рассмотрения заявок на получение нейтрального статуса, который, по его мнению, превратился в откровенный фарс. По словам лыжника, функционеры FIS даже не пытались вникать в его ситуацию, отвергая запросы по совершенно надуманным предлогам.

«Да, ответили. Отправляешь заявку, и тут же отвечают. По сути, без проверок, без всего. В течение одного дня. "До свидания" — и всё. Достаточно моей фамилии. Если бы была комиссия, то хотя бы два-три дня рассматривали. А не в тот же день обратное письмо. Просто "нет". Понятно, что ничего даже не проверяли», — заявил Большунов.

Александр Большунов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Но тут нужно признать, что в своем громком монологе Александр постарался обойти стороной один принципиально важный нюанс. Дело может быть не столько в личной неприязни к громкой фамилии. Ни для кого не секрет, что Александр Большунов тесно связан с российскими силовыми структурами. Ещё в феврале 2022 года, после триумфального выступления в Пекине, директор Росгвардии Виктор Золотов досрочно присвоил олимпийцу офицерское воинское звание капитана. А это в нашей новой реальности стало настоящим «ред флагом» для международных спортивных организаций.

Согласно жестким критериям международных спортивных инстанций, прямая принадлежность атлета к силовым структурам, по сути, ставит крест на получении нейтрального статуса. Пока норвежцы виртуозно используют этот железобетонный аргумент в своих кулуарных интересах, Большунов оказался в тупике. Накопленные обиды на FIS и принадлежность к Росгвардии создали ту самую безвыходную ситуацию, заставляющую чемпиона всё чаще задумываться о тихой семейной жизни вдали от лыжных трасс.

Двойные стандарты и девальвация побед: почему отстранение россиян от FIS окончательно зашло в тупик

Впрочем, и помимо Большунова есть кому поддерживать дискурс вокруг допуска российских лыжников на международную арену.

Российские эксперты, тренеры и сами атлеты в один голос твердят очевидную истину: решения Международной федерации лыжного спорта (FIS) больше не имеют ни малейшего отношения к спортивной конкуренции, принципам олимпизма или честной игре.

Как подчеркнул Дмитрий Свищев, новое руководство FIS в глубине души прекрасно осознает всю сложившуюся нелепость:

«Я считаю, что положительные подвижки будут, они уже есть. Мы в процессе переговоров. Думаю, наши спортсмены должны сконцентрироваться на том, чтобы готовиться к соревнованиям международного уровня <…>. Сейчас у FIS новое руководство, они прекрасно понимают, что отстранение наше незаконно, что оно затянулось. Мы ищем пути возвращения наших спортсменов», — заявил Свищев.

Дмитрий Свищев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Однако на противоположной стороне продолжают крутить старую политическую пластинку. Главный тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум в очередном интервью с упорством педалирует тему продолжающегося конфликта, принципиально отказываясь видеть россиян на стартовой линии.

«Пока идут боевые действия на территории Украины, мне трудно участвовать в создании развлечения вместе с ними. Это не имеет никакого отношения к спортивной конкуренции. То, что происходит, гораздо серьёзнее, чем спортивные вопросы», — приводит слова Носсума Dagbladet.

Удивительно, насколько выборочной и гибкой оказывается эта принципиальность. Ни Носсум, ни его коллеги по норвежскому штабу почему-то никогда не призывали дисквалифицировать американских атлетов из-за военных акций США или не требовали отстранить израильских спортсменов от международных турниров. Налицо откровенная политика двойных стандартов, в которой базовые спортивные принципы размыты ради политической конъюнктуры.

К чему приведёт этот затянувшийся дискурс? Лишь к окончательному разлому мирового спорта и девальвации наград. Кубок мира без россиян медленно, но верно превращается в местечковый «открытый чемпионат Скандинавии», победа в котором перестаёт считаться абсолютной. Бесконечное выискивание предлогов для бана обедняет самих же зарубежных лыжников, лишая их реальной проверки сил в борьбе с сильнейшими.

Совершенно очевидно, что отстранение наших гонщиков подзатянулось. Аргументы сторонников изоляции полностью исчерпаны, а вред для самой FIS стал слишком явным. Функционерам пора перестать идти на поводу у ультиматумов отдельных сборных и наконец сдвинуть решение о возвращении россиян с мертвой точки