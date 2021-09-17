Альмир Михеев: О случаях громких нарушений на выборах мы сообщим в суды

Если наблюдатели партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» в Татарстане обнаружат серьезные нарушения в ходе выборов в Госдуму РФ VIII созыва, то сообщат об этом на всех возможных ресурсах. Об этом заявил сегодня в Едином информационном центре в Казани председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», депутат Госсовета РТ Альмир Михеев.

«Как показывает практика, нарушения будут. Будут ли они серьезными, вопиющими – посмотрим. Если они будут из рук вон выходящими, то, конечно, мы об этом будем громко говорить на своих ресурсах, будем обращаться в суды. В наших руках серьезный арсенал средств, вплоть до непризнания результатов выборов в регионе», – сказал он.

На избирательных участках республики задействовано около 14 тыс. наблюдателей, в том числе 2,3 тыс. от «Справедливой России». Выборы в Государственную Думу РФ VIII созыва продлятся три дня — 17, 18 и 19 сентября. Параллельно в Татарстане состоятся довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам — Азинскому и Студенческому. Кроме того, с 17 по 19 сентября в республике пройдут дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.