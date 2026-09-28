Альмир Абашев: Ведем большую работу по привлечению новых кадров

Инициативы в сфере здравоохранения, озвученные Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым во время Послания Госсовету РТ, позволят повысить уровень медицинской помощи. Таким мнением с журналистами после послания поделился министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.

«Мы видим, что большое внимание со стороны Раиса республики уделяется вопросам здравоохранения. Это касается как инфраструктуры, так и людей, в отношении которых мы сегодня ведем большую работу по привлечению новых кадров на территорию Татарстана», – пояснил он.

По его словам, благодаря грантовой поддержке врачей только для Елабуги были привлечены 30 специалистов.